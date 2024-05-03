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Тарасова ответила Жулину на слова о полупьяных фигуристах

Тарасова ответила Жулину на слова о пьяных фигуристах: «Может, он сам выпивает»
Заслуженный тренер СССР предположила, что Жулин сам выпивает, раз говорит, что фигуристы часто выступают полупьяными на показательных выступлениях
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает нонсенсом слова Александра Жулина о полупьяных фигуристах на показательных выступлениях после соревнований. Об этом она заявила «РИА Новости».

«Не слышала никогда о таком. Может, Жулин сам выпивает. Или у него есть такие фигуристы. Я не знаю, откуда он это берет. Для меня это нонсенс», — сказала Тарасова.

Жулин рассказал о «полупьяных» фигуристах на показательных выступлениях
Спорт
Александр Жулин

Двукратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер России Жулин ранее заявил, что фигуристы часто «уходят в отрыв» после завершения соревнований, после чего на показательные выступления выходят полупьяные и катаются, «как куски говна».

Жулин в танцевальной паре с Майей Усовой стал серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира. После завершения карьеры работает тренером. Самая известная его пара — Татьяна Навка и Роман Костомаров, которых он привел к олимпийскому золоту 2006 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Татьяна Тарасова Александр Жулин
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