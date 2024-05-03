Тарасова ответила Жулину на слова о полупьяных фигуристах
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает нонсенсом слова Александра Жулина о полупьяных фигуристах на показательных выступлениях после соревнований. Об этом она заявила «РИА Новости».
«Не слышала никогда о таком. Может, Жулин сам выпивает. Или у него есть такие фигуристы. Я не знаю, откуда он это берет. Для меня это нонсенс», — сказала Тарасова.
Двукратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер России Жулин ранее заявил, что фигуристы часто «уходят в отрыв» после завершения соревнований, после чего на показательные выступления выходят полупьяные и катаются, «как куски говна».
Жулин в танцевальной паре с Майей Усовой стал серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира. После завершения карьеры работает тренером. Самая известная его пара — Татьяна Навка и Роман Костомаров, которых он привел к олимпийскому золоту 2006 года.
Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу
Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото
Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало
Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах
Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года