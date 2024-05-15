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Последний обидчик Петра Яна в UFC попал в аварию в Нью-Йорке

Последний обидчик Петра Яна Мераб Двалишвили попал в аварию в Нью-Йорке
Мераб Двалишвили сообщил, что приехал в Нью-Йорк на один день и почти сразу попал в ДТП на такси, в которое въехала другая машина. Сам боец не пострадал
Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили (Фото: Alex Goodlett / Getty Images)

Первый номер рейтинга бойцов легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили сообщил, что попал в серьезную автоаварию на Uber в Нью-Йорке. Об этом он рассказал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

В такси Двалишвили въехала другая машина, у водителя сработала подушка безопасности. По словам бойца, он приехал в Нью-Йорк на один день.

Двалишвили отметил, что не пострадал.

В январе грузинский боец пожаловался, что в Лас-Вегасе в его машину забрались «какие-то неудачники» и украли бумажник.

Грузинский боец UFC Двалишвили получил гражданство США
Спорт
Мераб Двалишвили

В предпоследнем бою в UFC в марте прошлого года Двалишвили решением судей победил экс-чемпиона Петра Яна. Перед тем поединком грузин говорил, что «дерется против России» и у него много поддержки на Украине.

В марте этого года он сообщил, что получил паспорт США, но его сердце всегда будет с Грузией.

В феврале Двалишвили победил Генри Сехудо, одержав 17-ю победу в ММА при четырех поражениях.

Ян после проигрыша грузину одержал победу над Сун Ядуном в марте 2024-го, прервав серию неудач в UFC.

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Анна Сатдинова
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