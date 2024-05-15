Уехавшая в Румынию чемпионка России по биатлону решила вернуться
Биатлонистка Наталья Ушкина, в 2021 году получившая румынское гражданство, сообщила ТАСС, что вернется в Россию.
Ушкиной 27 лет, она меняла гражданство ради выступления на Олимпиаде в Пекине, где стала 71-й в спринте и 56-й в гонке преследования.
Прошлый сезон биатлонистка пропустила.
Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский сообщил, что Ушкина недавно вышла из декретного отпуска, приступила к тренировкам и может возобновить выступления в предстоящем сезоне.
Мужу спортсменки Александру Сарафанникову предложили возглавить юниорскую сборную региона.
Перед отъездом в Румынию Ушкина взяла три медали на чемпионате России.
Российские биатлонисты отстранены от турниров под эгидой международной федерации (IBU).
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