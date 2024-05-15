Биатлонистка Ушкина вернется в Россию после выступлений за Румынию

Уехавшая в Румынию чемпионка России по биатлону решила вернуться

Наталья Ушкина в 2021 году стала представлять Румынию ради поездки на Олимпиаду в Пекине, а прошлый сезон пропустила из-за беременности. В сборной Тюменской области сообщили, что спортсменка приступила к тренировкам

Наталья Ушкина (Фото: Koji Aoki / AFLO / Global Look Press)

Биатлонистка Наталья Ушкина, в 2021 году получившая румынское гражданство, сообщила ТАСС, что вернется в Россию.

Ушкиной 27 лет, она меняла гражданство ради выступления на Олимпиаде в Пекине, где стала 71-й в спринте и 56-й в гонке преследования.

Прошлый сезон биатлонистка пропустила.

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский сообщил, что Ушкина недавно вышла из декретного отпуска, приступила к тренировкам и может возобновить выступления в предстоящем сезоне.

Мужу спортсменки Александру Сарафанникову предложили возглавить юниорскую сборную региона.

Перед отъездом в Румынию Ушкина взяла три медали на чемпионате России.

Российские биатлонисты отстранены от турниров под эгидой международной федерации (IBU).