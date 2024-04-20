Российская бегунья сменила спортивное гражданство на армянское
Российская бегунья Нина Зарина получила разрешение выступать за Армению на международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
В профиле 37-летней спортсменки говорится, что она имеет право представлять Армению с 5 апреля 2024 года.
Зарина специализируется на марафонах, с 2019 года она живет в США.
Главный успех у Зариной был в 2021 году, когда она стала третьей на марафоне в Лос-Анджелесе.
На крупных соревнованиях она последний раз выходила на старт в октябре 2022 года, когда стала 17-й в Чикагском марафоне. В России она последний раз выступала в Московском марафоне в 2019 году, заняв девятое место.
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