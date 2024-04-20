Российская бегунья сменила спортивное гражданство на армянское

Нина Зарина, которая специализируется на марафонах, уже с апреля может выступать за Армению

Нина Зарина (Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) спортсменки)

Российская бегунья Нина Зарина получила разрешение выступать за Армению на международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

В профиле 37-летней спортсменки говорится, что она имеет право представлять Армению с 5 апреля 2024 года.

Зарина специализируется на марафонах, с 2019 года она живет в США.

Главный успех у Зариной был в 2021 году, когда она стала третьей на марафоне в Лос-Анджелесе.

На крупных соревнованиях она последний раз выходила на старт в октябре 2022 года, когда стала 17-й в Чикагском марафоне. В России она последний раз выступала в Московском марафоне в 2019 году, заняв девятое место.