Клуб Юрана во втором матче подряд потерял игрока из-за разрыва «крестов»

Мамаду Майга травмировал колено в матче с «Оренбургом». В предыдущей встрече с «Краснодаром» у «Пари НН» такое же повреждение получил Константин Марадишвили

Мамаду Майга (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Малийский полузащитник «Пари НН» с российским паспортом Мамаду Майга получил разрыв передней крестообразной связки в матче 24-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3), сообщил в своем телеграм-канале гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Майга получил травму во втором тайме и смог покинуть поле только с помощью сотрудников клуба.

«До конца сезона наш опорный полузащитник будет проходить лечение и реабилитацию. Клуб «Пари НН» сделает все возможное для быстрого восстановления нашего Мамаду. Мужик, ждем твоего возвращения», — написал Мелик‑Гусейнов.

На счету 29-летнего футболиста 24 матча за нижегородскую команду в этом сезоне.

6 апреля в матче с «Краснодаром» (3:4) аналогичную травму получил арендованный у «Локомотива» полузащитник Константин Марадишвили.

«Пари НН», который возглавляет Сергей Юран, проиграл три последних матча и занимает десятое место в РПЛ.