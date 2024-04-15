Клуб Юрана во втором матче подряд потерял игрока из-за разрыва «крестов»
Малийский полузащитник «Пари НН» с российским паспортом Мамаду Майга получил разрыв передней крестообразной связки в матче 24-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3), сообщил в своем телеграм-канале гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.
Майга получил травму во втором тайме и смог покинуть поле только с помощью сотрудников клуба.
«До конца сезона наш опорный полузащитник будет проходить лечение и реабилитацию. Клуб «Пари НН» сделает все возможное для быстрого восстановления нашего Мамаду. Мужик, ждем твоего возвращения», — написал Мелик‑Гусейнов.
На счету 29-летнего футболиста 24 матча за нижегородскую команду в этом сезоне.
6 апреля в матче с «Краснодаром» (3:4) аналогичную травму получил арендованный у «Локомотива» полузащитник Константин Марадишвили.
«Пари НН», который возглавляет Сергей Юран, проиграл три последних матча и занимает десятое место в РПЛ.
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