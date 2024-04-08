Решивший сменить гражданство футболист «Локомотива» порвал «кресты»

Константин Марадишвили получил травму в первом тайме матча с «Краснодаром» 6 апреля. Полузащитник в декабре перешел в «Пари НН» на правах аренды и успел провести за команду только три матча

Константин Марадишвили (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Выступающий за «Пари НН» на правах аренды из «Локомотива» Константин Марадишвили порвал крестообразную связку колена в матче РПЛ с «Краснодаром». Об этом «Матч ТВ» сообщил гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов.

Полузащитник покинул поле на носилках в первом тайме матча, который прошел 6 апреля и завершился победой кубанского клуба со счетом 4:3.

«Сейчас собираем документы, чтобы начать лечение», — сказал Мелик‑Гусейнов.

Марадишвили 24 года, в декабре он перешел в «Пари НН» до конца сезона и успел сыграть за нижегородцев три матча.

В сентябре 2023-го футболист, игравший за молодежную сборную России, получил грузинский паспорт. В январе он рассказал, что планирует выступать за сборную Грузии и соответствующая заявка в ФИФА уже подана.

«Пари НН» проиграл два последних матча и занимает десятое место в РПЛ.