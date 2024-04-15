 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Вице-чемпионка Игр обвинила волейболисток «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ

Вице-чемпионка Игр Година обвинила волейболисток «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ
Елена Година возмутилась тем, что в трансляцию матча попали «однополые поцелуи и прочие мерзости», хотя ЛГБТ признано экстремистским движением в России. За «Локомотив» играет совершившая в 2021-м каминг-аут лидер сборной Турции
Эбрар Каракурт
Эбрар Каракурт (Фото: Официальный сайт ВК «Локомотив» (vc-lokomotiv.ru))

Серебряный призер Олимпиады-2000 и советник гендиректора московского «Динамо» Елена Година обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в непристойном поведении во время решающей игры в полуфинале чемпионата России.

«Динамо» накануне проиграло «Локомотиву» в пятом матче со счетом 1-3, калининградские спортсменки в шестой раз подряд вышли в финал, где встретятся с казанским «Динамо — Ак Барс».

Година опубликовала в своей колонке «Открытая площадка» на официальном сайте «бело-голубых» скриншоты из телетрансляции, на которых лидер «Локомотива» турчанка Эбрар Каракурт целует партнершу по команде и держит ее на руках, а также совместные откровенные фотографии этих же волейболисток с костюмированной вечеринки в стиле Хэллоуина.

Година напомнила, что ЛГБТ-сообщество в России на законодательном уровне признано экстремистской организацией и запрещена его пропаганда.

«Однако, к нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского «Локомотива», направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости», — заявила бывшая волейболистка сборной России.

РБК направил запрос в волейбольный клуб «Локомотив» (Калининградская область).

Хинштейн исключил угрозу Достоевскому из-за запрета пропаганды ЛГБТ
Политика
Фото:Дмитрий Соколов / ТАСС

После игры московский клуб и его капитан Наталия Гончарова принесли извинения болельщикам и зрителям за «несдержанность в ответ на непрекращавшиеся провокации» со стороны соперниц в течение всей серии.

В концовке пятого матча Гончарова показала средний палец соперницам, когда Каракурт упала после победного розыгрыша на колени перед сеткой и что-то кричала в сторону «бело-голубых».

Каракурт 24 года, она является чемпионкой Лиги наций и Европы в составе сборной Турции. В августе 2021 года Каракурт сделала каминг-аут, за что была раскритикована консервативной турецкой газетой Takvim, имамом и в социальных сетях. При этом ее поддержали сборная и федерация.

В прошлом году Каракурт подписала контракт с «Локомотивом».

В 2022 году калининградский клуб оказался в центре другого скандала — тогда его главный тренер Андрей Воронков, назвавший темнокожую волейболистку «Уралочки» Аиламу Монталво «обезьяной», получил два года дисквалификации. Позднее срок отстранения сократили.

«Локомотив» побеждал в чемпионате России в 2021 и 2022 годах, а в прошлом году проиграл в финале московскому «Динамо».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
При участии
Виктория Хабарова
волейбол
Материалы по теме
Чемпионка мира по волейболу Кошелева объявила о завершении карьеры
Спорт
В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 16:28
Reuters сообщил о «сверхбыстром» ремонте российских НПЗ после атак дронов Политика, 18:31
Уровень воды в реке Тобол в Курганской области превысил 7 м Общество, 18:27
Акции Tesla упали на фоне новостей о масштабных сокращениях сотрудников Инвестиции, 18:25
В РПЦ выступили против премьеры сериала «Слова пацана» на телевидении Общество, 18:15
В Telegram стало возможно создавать стикеры, не выходя из мессенджера Технологии и медиа, 18:06
Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в реестр экстремистов Политика, 18:02
Доля биткоина на рынке криптовалют выросла до максимума за три года Крипто, 17:58
Скидки исчезнут сегодня
До −76% на подписку РБК Pro и опции
За скидкой
В США начался процесс по делу о подкупе Трампом порноактрисы Политика, 17:57
Оренбургские власти рассказали о помощи бизнесу Орска после наводнения Политика, 17:55
Патрушев обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с главой Совбеза Израиля Политика, 17:54
CNN узнал о срыве наступления Израиля на Рафах из-за иранской атаки Политика, 17:54
Компания, у которой изъяли дрон «Баба-яга», занимается борьбой с помехами Бизнес, 17:48
Посол предупредил о возможных сложностях для российских туристов в Турции Общество, 17:45
США заявили о стремлении сорвать российский проект «Арктик СПГ-2» Политика, 17:44