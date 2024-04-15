Вице-чемпионка Игр обвинила волейболисток «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ

Елена Година возмутилась тем, что в трансляцию матча попали «однополые поцелуи и прочие мерзости», хотя ЛГБТ признано экстремистским движением в России. За «Локомотив» играет совершившая в 2021-м каминг-аут лидер сборной Турции

Эбрар Каракурт (Фото: Официальный сайт ВК «Локомотив» (vc-lokomotiv.ru))

Серебряный призер Олимпиады-2000 и советник гендиректора московского «Динамо» Елена Година обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в непристойном поведении во время решающей игры в полуфинале чемпионата России.

«Динамо» накануне проиграло «Локомотиву» в пятом матче со счетом 1-3, калининградские спортсменки в шестой раз подряд вышли в финал, где встретятся с казанским «Динамо — Ак Барс».

Година опубликовала в своей колонке «Открытая площадка» на официальном сайте «бело-голубых» скриншоты из телетрансляции, на которых лидер «Локомотива» турчанка Эбрар Каракурт целует партнершу по команде и держит ее на руках, а также совместные откровенные фотографии этих же волейболисток с костюмированной вечеринки в стиле Хэллоуина.

Година напомнила, что ЛГБТ-сообщество в России на законодательном уровне признано экстремистской организацией и запрещена его пропаганда.

«Однако, к нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского «Локомотива», направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости», — заявила бывшая волейболистка сборной России.

РБК направил запрос в волейбольный клуб «Локомотив» (Калининградская область).

После игры московский клуб и его капитан Наталия Гончарова принесли извинения болельщикам и зрителям за «несдержанность в ответ на непрекращавшиеся провокации» со стороны соперниц в течение всей серии.

В концовке пятого матча Гончарова показала средний палец соперницам, когда Каракурт упала после победного розыгрыша на колени перед сеткой и что-то кричала в сторону «бело-голубых».

Каракурт 24 года, она является чемпионкой Лиги наций и Европы в составе сборной Турции. В августе 2021 года Каракурт сделала каминг-аут, за что была раскритикована консервативной турецкой газетой Takvim, имамом и в социальных сетях. При этом ее поддержали сборная и федерация.

В прошлом году Каракурт подписала контракт с «Локомотивом».

В 2022 году калининградский клуб оказался в центре другого скандала — тогда его главный тренер Андрей Воронков, назвавший темнокожую волейболистку «Уралочки» Аиламу Монталво «обезьяной», получил два года дисквалификации. Позднее срок отстранения сократили.

«Локомотив» побеждал в чемпионате России в 2021 и 2022 годах, а в прошлом году проиграл в финале московскому «Динамо».