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Мэр столицы ЧМ-2025 выступил против приезда российских лыжников

Мэр Тронхейма Ранум: Российским лыжникам будут не рады на ЧМ-2025
Мэр Тронхейма заявил, что постарается донести до международной федерации позицию организаторов. В ФЛГР ранее заявляли, что сами никуда не поедут в нейтральном статусе
Российский лыжник Александр Большунов
Российский лыжник Александр Большунов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум заявил VG, что российские лыжники будут нежелательными участниками чемпионата мира, который пройдет в городе в 2025 году.

«Мое сообщение для российских спортсменов: вам тут будут не рады на чемпионате мира», — сказал Ранум.

Мэр признал, что решение о допуске остается за международной федерацией (FIS), но выразил надежду, что позицию организаторов там «воспримут серьезно».

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Спорт
Елена Вяльбе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «РИА Новости», что Ранум пытается показать свою значимость.

«Мы уже успокоились, живем своей жизнью, проводим собственные соревнования», — добавил тренер.

FIS в октябре продлила отстранение россиян на текущий сезон.

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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявляла, что спортсмены не поедут на соревнования на условиях нейтрального статуса, как рекомендовал МОК. «Мы вернемся, только когда будем россиянами», — сказала она.

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