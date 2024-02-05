Мэр столицы ЧМ-2025 выступил против приезда российских лыжников

Мэр Тронхейма Ранум: Российским лыжникам будут не рады на ЧМ-2025

Мэр Тронхейма заявил, что постарается донести до международной федерации позицию организаторов. В ФЛГР ранее заявляли, что сами никуда не поедут в нейтральном статусе

Российский лыжник Александр Большунов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум заявил VG, что российские лыжники будут нежелательными участниками чемпионата мира, который пройдет в городе в 2025 году.

«Мое сообщение для российских спортсменов: вам тут будут не рады на чемпионате мира», — сказал Ранум.

Мэр признал, что решение о допуске остается за международной федерацией (FIS), но выразил надежду, что позицию организаторов там «воспримут серьезно».

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «РИА Новости», что Ранум пытается показать свою значимость.

«Мы уже успокоились, живем своей жизнью, проводим собственные соревнования», — добавил тренер.

FIS в октябре продлила отстранение россиян на текущий сезон.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявляла, что спортсмены не поедут на соревнования на условиях нейтрального статуса, как рекомендовал МОК. «Мы вернемся, только когда будем россиянами», — сказала она.