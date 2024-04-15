Умер преемник Старостина на посту начальника «Спартака»

Преемник Старостина на посту начальника «Спартака» Жиляев умер в 83 года

Валерий Жиляев работал сначала в хоккейном «Спартаке», а в 1989 году пришел в футбольный клуб, где был администратором и начальником команды до 2012 года

Валерий Жиляев (Фото: Официальный сайт ФК «‎Спартак» (spartak.com))

Бывший начальник команды футбольного клуба «Спартак» Валерий Жиляев умер 14 апреля на 84-м году жизни, сообщила пресс-служба «красно-белых».

Жиляев cначала работал в хоккейной команде, с которой в первый же год стал чемпионом СССР (1976). В 1989–1996 годы он был администратором в футбольном клубе, а потом до 2012 года — начальником команды.

Жиляев завоевал со «Спартаком» десять золотых медалей чемпионов страны и четыре Кубка страны.

«Полжизни Валерий Владимирович отдал любимому «Спартаку». <...> При этом на посту начальника команды Жиляев сменил самого Николая Петровича Старостина», — говорится в сообщении клуба.

«Спартак» выразил соболезнования родным и близким Жиляева.