Умер преемник Старостина на посту начальника «Спартака»
Бывший начальник команды футбольного клуба «Спартак» Валерий Жиляев умер 14 апреля на 84-м году жизни, сообщила пресс-служба «красно-белых».
Жиляев cначала работал в хоккейной команде, с которой в первый же год стал чемпионом СССР (1976). В 1989–1996 годы он был администратором в футбольном клубе, а потом до 2012 года — начальником команды.
Жиляев завоевал со «Спартаком» десять золотых медалей чемпионов страны и четыре Кубка страны.
«Полжизни Валерий Владимирович отдал любимому «Спартаку». <...> При этом на посту начальника команды Жиляев сменил самого Николая Петровича Старостина», — говорится в сообщении клуба.
«Спартак» выразил соболезнования родным и близким Жиляева.
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