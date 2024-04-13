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Умер призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Василий Фомин

Умер призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе Василий Фомин
Ему было 66 лет. Фомин завоевал бронзу на чемпионате мира 1982 года и чемпионате Европы 1983 года
Фото: Matthias Hangst / Getty Images for BEGOC
Фото: Matthias Hangst / Getty Images for BEGOC

Призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Василий Фомин скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Причина его смерти не уточняется.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, греко-римской и женской борьбе соболезнуют родным и близким Василия Андреевича», — говорится в сообщении.

Фомин — мастер спорта международного класса, чемпион СССР. Он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 1982 года в весовой категории до 57 кг. Также на счету Фомина бронза чемпионата Европы (1983), серебро Кубка мира (1982).

Карьеру Фомин завершил в 1985 году.

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Иван Витченко Иван Витченко
греко-римская борьба
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