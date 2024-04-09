В «Спартаке» опровергли сообщения о смене главного тренера

Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу, заявили в московском клубе

Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

В «Спартаке» опровергли сообщения, что Гильермо Абаскаль в ближайшее время может покинуть пост главного тренера клуба.

«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», — сообщили «РБК Спорт» в клубе.

В воскресенье, 7 апреля, «Спартак» обыграл «Динамо» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

По ходу игры, в которой «Спартак» уступал со счетом 0:1, журналист Иван Карпов написал в своем телеграм-канале, что Абаскаль будет уволен вне зависимости от результата. На следующий день «Спорт-Экспресс» сообщил, что совет директоров «Спартака», на котором могут объявить об отставке тренера, состоится во вторник, 9 апреля.

Позднее «РБК Спорт» сообщил, что «Спартак» не будет собирать совет директоров для решения вопроса об увольнении Абаскаля. При этом, по словам источников, испанец может быть уволен по ходу сезона, если результаты клуба будут хуже нынешних. Собеседники отметили, что одним из кандидатов на пост тренера является голландец Паскаль Янсен, о котором в понедельник написал «Чемпионат».

Янсену 51 год. С декабря 2020-го по январь 2024-го он был главным тренером нидерландского АЗ. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате страны. До АЗ Янсен работал главным тренером «Йонг ПСВ», резервной команды ПСВ.

«Спартак» сейчас располагается в турнирной таблице РПЛ на шестом месте и имеет в своем активе 35 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять очков, от идущего третьим «Динамо» — три. В 24-м туре РПЛ «Спартак» 13 апреля в гостях сыграет с «Сочи».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, в феврале прошлого года испанский специалист продлил контракт до лета 2025-го. Ранее испанец работал в швейцарских «Базеле», «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».