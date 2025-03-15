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Даня Милохин выиграл нокаутом второй боксерский бой

Соперником российского тиктокера был Василе Жосан из Молдавии. Бой прошел в Кишиневе на турнире промоушена FEA, россиянин победил в четвертом раунде
Фото: Личный архив Дани Милохина
Фото: Личный архив Дани Милохина

Российский тиктокер Даня Милохин выиграл боксерский бой в Кишиневе на турнире промоушена Fighting Entertainment Association (FEA).

Соперником Милохина был Василе Жосан из Молдавии. Поединок завершился в четвертом раунде техническим нокаутом.

В третьем раунде Жосан один раз побывал в нокдауне, в четвертом — дважды.

23-летний Милохин провел свой второй боксерский бой. В дебютном поединке в феврале 2024 года он победил Аджмала Хана из Индии нокаутом в первом раунде.

Фото: FEA
Фото: FEA

Милохин в октябре 2022 года покинул шоу «Ледниковый период» на «Первом канале», где катался с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, и уехал из России в ОАЭ.

9 сентября 2023 года Милохин опубликовал снимок с Красной площади. Спустя два дня директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале, что блогер «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями», и попросила Минобороны призвать его на срочную службу. Вскоре после этого Милохин улетел в Дубай.

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Даня Милохин

блогер, певец
6 декабря 2001 года
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