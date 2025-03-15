Даня Милохин выиграл нокаутом второй боксерский бой
Российский тиктокер Даня Милохин выиграл боксерский бой в Кишиневе на турнире промоушена Fighting Entertainment Association (FEA).
Соперником Милохина был Василе Жосан из Молдавии. Поединок завершился в четвертом раунде техническим нокаутом.
В третьем раунде Жосан один раз побывал в нокдауне, в четвертом — дважды.
23-летний Милохин провел свой второй боксерский бой. В дебютном поединке в феврале 2024 года он победил Аджмала Хана из Индии нокаутом в первом раунде.
Милохин в октябре 2022 года покинул шоу «Ледниковый период» на «Первом канале», где катался с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, и уехал из России в ОАЭ.
9 сентября 2023 года Милохин опубликовал снимок с Красной площади. Спустя два дня директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале, что блогер «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями», и попросила Минобороны призвать его на срочную службу. Вскоре после этого Милохин улетел в Дубай.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов