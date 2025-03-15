 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хоккеиста ЦСКА отстранили из-за положительной допинг-пробы

Хоккеиста ЦСКА Каменева отстранили из-за положительной допинг-пробы
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Владислав Каменев был отстранен до выяснения всех обстоятельств дела, он пока не может играть в чемпионате КХЛ
Владислав Каменев
Владислав Каменев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило КХЛ о нахождении в допинг-пробе хоккеиста ЦСКА запрещенной субстанции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе лиги.

«В соответствии с российскими антидопинговыми правилами лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств не участвует в чемпионате КХЛ», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.

В ЦСКА сообщили, что положительная допинг-проба была у Владислава Каменева. «На основании уведомления о неблагоприятном результате допинг-пробы нападающий временно отстранен от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела», — заявили в клубе.

Сезон 2024/25 побил рекорд посещаемости регулярных чемпионатов КХЛ
Спорт
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

«Спорт-Экспресс» ранее сообщил, что 28-летний форвард сдал положительный допинг-тест на мельдоний.

В нынешнем сезоне Каменев, который является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023), провел 63 матча и набрал 26 (10+16) очков.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В КХЛ он также играл за петербургский СКА и магнитогорский «Металлург», в НХЛ выступал за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
При участии
Ольга Ваганова
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА Владислав Каменев РУСАДА допинг мельдоний
Материалы по теме
Отец Каменева рассказал о ситуации с допинг-пробой хоккеиста ЦСКА
Спорт
Хоккеист ЦСКА не стал отвечать на вопрос о положительной допинг-пробе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Четырехкратную олимпийскую чемпионку Сметанину выписали из больницыСпорт, 15:42
Bloomberg оценил вероятность возвращения российского газа в ЕвропуЭкономика, 15:41
В ФРГ медбрата обвинили в убийстве девяти человек ради «спокойной» сменыОбщество, 15:36
Экс-помощник президента США назвал «предел расширения» НАТОПолитика, 15:23
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Хоккеиста ЦСКА отстранили из-за положительной допинг-пробыСпорт, 15:20
В Вязьме задержали подростка, поджегшего Музей Неизвестного солдатаОбщество, 15:02
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Отец Каменева рассказал о ситуации с допинг-пробой хоккеиста ЦСКАСпорт, 14:50
Экс-помощник президента США назвал возможную линию перемирия на УкраинеПолитика, 14:37
Экс-замгубернатора Брянской области арестовали по делу о крупной взяткеПолитика, 14:31
В Белграде водитель на BMW врезался в толпу протестующихОбщество, 14:29
Во Франции мать и двое сыновей ворвались в школу с ножомОбщество, 14:19
Участник расистского скандала с «Зенитом» решил итог «Кубка эль-пластико»Спорт, 13:58
Хинштейн рассказал об эвакуации людей из освобожденных курских районовПолитика, 13:58