Хоккеиста ЦСКА отстранили из-за положительной допинг-пробы

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Владислав Каменев был отстранен до выяснения всех обстоятельств дела, он пока не может играть в чемпионате КХЛ

Владислав Каменев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило КХЛ о нахождении в допинг-пробе хоккеиста ЦСКА запрещенной субстанции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе лиги.

«В соответствии с российскими антидопинговыми правилами лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств не участвует в чемпионате КХЛ», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.

В ЦСКА сообщили, что положительная допинг-проба была у Владислава Каменева. «На основании уведомления о неблагоприятном результате допинг-пробы нападающий временно отстранен от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела», — заявили в клубе.

«Спорт-Экспресс» ранее сообщил, что 28-летний форвард сдал положительный допинг-тест на мельдоний.

В нынешнем сезоне Каменев, который является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023), провел 63 матча и набрал 26 (10+16) очков.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В КХЛ он также играл за петербургский СКА и магнитогорский «Металлург», в НХЛ выступал за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш».