Хоккеиста ЦСКА отстранили из-за положительной допинг-пробы
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило КХЛ о нахождении в допинг-пробе хоккеиста ЦСКА запрещенной субстанции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе лиги.
«В соответствии с российскими антидопинговыми правилами лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств не участвует в чемпионате КХЛ», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.
В ЦСКА сообщили, что положительная допинг-проба была у Владислава Каменева. «На основании уведомления о неблагоприятном результате допинг-пробы нападающий временно отстранен от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела», — заявили в клубе.
«Спорт-Экспресс» ранее сообщил, что 28-летний форвард сдал положительный допинг-тест на мельдоний.
В нынешнем сезоне Каменев, который является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023), провел 63 матча и набрал 26 (10+16) очков.
Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В КХЛ он также играл за петербургский СКА и магнитогорский «Металлург», в НХЛ выступал за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов