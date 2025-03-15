Сезон 2024/25 побил рекорд посещаемости регулярных чемпионатов КХЛ
Нынешний сезон побил рекорд посещаемости регулярных чемпионатов КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
На проходящем сейчас матче «Амур» — «Барыс» присутствуют 7100 зрителей. После 741 из 782 матчей сезона 2024/25 общая посещаемость составляет 5 396 844 человека.
Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2014/15, когда 840 матчей чемпионата посетили 5 395 035 зрителей при среднем значении 6423.
В нынешнем сезоне средний показатель впервые в истории регулярных чемпионатов КХЛ превышает значение 7000 и составляет 7283 зрителя.
Регулярный чемпионат нынешнего сезона завершится 23 марта.
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