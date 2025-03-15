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Сезон 2024/25 побил рекорд посещаемости регулярных чемпионатов КХЛ

После 741 из 782 матчей сезона общая посещаемость составляет 5 396 844 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2014/15
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Нынешний сезон побил рекорд посещаемости регулярных чемпионатов КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

На проходящем сейчас матче «Амур» — «Барыс» присутствуют 7100 зрителей. После 741 из 782 матчей сезона 2024/25 общая посещаемость составляет 5 396 844 человека.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2014/15, когда 840 матчей чемпионата посетили 5 395 035 зрителей при среднем значении 6423.

В нынешнем сезоне средний показатель впервые в истории регулярных чемпионатов КХЛ превышает значение 7000 и составляет 7283 зрителя.

Регулярный чемпионат нынешнего сезона завершится 23 марта.

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