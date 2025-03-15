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Соболенко назвала финал с Андреевой матчем «старой мамы с ребенком»

Соболенко о финале против 17-летней Андреевой: как старая мама с ребенком
Первая ракетка мира назвала невероятным теннис, который демонстрирует 17-летняя российская теннисистка. Финал турнира в Индиан-Уэллсе пройдет 16 марта, в личных встречах у Соболенко и Андреевой счет 4:1 в пользу белоруски
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка мира Арина Соболенко с нетерпением ждет финала турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе против 17-летней россиянки Мирры Андреевой. Об этом белоруска заявила в интервью на корте после своей полуфинальной встречи.

В полуфиналах Соболенко разгромила американку Мэдисон Киз (6:0, 6:1), Андреева победила польку Игу Свёнтек (7:6 (1), 1:6, 6:3).

«Я снова повторяюсь, но это безумие, на что она способна в таком юном возрасте. Мы уже играли несколько раз, я с нетерпением жду нашего очередного матча. Это немного похоже на то, как старая мама играет с ребенком. О боже, я на девять лет старше ее. Она всего лишь на два года младше моей сестры, на которую я смотрю как на ребенка», — сказал Соболенко, смеясь.

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Спорт
Мирра Андреева

Последний раз они встречались в январе в 1/8 финала Australian Open, когда Соболенко легко победила: 6:1, 6:2. Счет в личных встречах у них 4:1 в пользу 26-летней белоруски. Россиянка единственный раз побеждала Соболенко — в прошлом году в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

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теннис WTA Арина Соболенко Мирра Андреева
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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