Мирра Андреева станет минимум 8-й ракеткой мира после турнира в Индиан-Уэллсе

Андреева станет минимум 8-й ракеткой мира после турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка благодаря выходу в финал поднимется минимум на три строчки в рейтинге WTA. В случае победы в решающем матче 17-летняя Андреева станет шестой ракеткой мира

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева, которой сейчас 17 лет, на следующей неделе станет как минимум восьмой ракеткой мира благодаря выходу в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

В полуфинале Андреева победила вторую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши со счетом 7:6 (1), 1:6, 6:3. В решающем матче она сыграет с лидером рейтинга WTA, белоруской Ариной Соболенко.

Андреева сейчас занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок). Набранных очков ей хватит, чтобы подняться на три строчки. В случае победы над Соболенко россиянка станет шестой ракеткой мира. Ранее она не поднималась выше девятого места.

В личных встречах у Андреевой и 26-летней Соболенко счет 4:1 в пользу белоруски.

Андреева ранее, в феврале, выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае, став в 17 лет самой молодой чемпионкой соревнований этой серии.