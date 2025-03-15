Андреева станет минимум 8-й ракеткой мира после турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Мирра Андреева, которой сейчас 17 лет, на следующей неделе станет как минимум восьмой ракеткой мира благодаря выходу в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
В полуфинале Андреева победила вторую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши со счетом 7:6 (1), 1:6, 6:3. В решающем матче она сыграет с лидером рейтинга WTA, белоруской Ариной Соболенко.
Андреева сейчас занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок). Набранных очков ей хватит, чтобы подняться на три строчки. В случае победы над Соболенко россиянка станет шестой ракеткой мира. Ранее она не поднималась выше девятого места.
В личных встречах у Андреевой и 26-летней Соболенко счет 4:1 в пользу белоруски.
Андреева ранее, в феврале, выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае, став в 17 лет самой молодой чемпионкой соревнований этой серии.
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