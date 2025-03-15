Мирра Андреева победила вторую ракетку мира Свёнтек в 1/2 финала в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева победила вторую ракетку мира в 1/2 финала в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка вышла в финал второго подряд «тысячника», победив Игу Свёнтек со счетом 7:6 (1), 1:6, 6:3

Мирра Андреева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева обыграла польку Игу Свёнтек и вышла в финал турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.

17-летняя Андреева победила вторую ракетку мира со счетом 7:6 (1), 1:6, 6:3.

Счет в личных встреча у Андреевой и Свёнтек стал 2:1 в пользу россиянки.

В решающем матче соперницей Андреевой будет победительница пары Арина Соболенко (Белоруссия, первый номер рейтинга WTA) — Мэдисон Киз (США, 5).

Победительница турнира в Индиан-Уэллсе получит тысячу рейтинговых очков и более $1,1 млн призовых.

Андреева (11-я ракетка мира) в феврале выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае, став в 17 лет самой молодой чемпионкой соревнований этой серии.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.