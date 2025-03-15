 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Мирра Андреева победила вторую ракетку мира в 1/2 финала в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева победила вторую ракетку мира Свёнтек в 1/2 финала в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка вышла в финал второго подряд «тысячника», победив Игу Свёнтек со счетом 7:6 (1), 1:6, 6:3
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева обыграла польку Игу Свёнтек и вышла в финал турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.

17-летняя Андреева победила вторую ракетку мира со счетом 7:6 (1), 1:6, 6:3.

Счет в личных встреча у Андреевой и Свёнтек стал 2:1 в пользу россиянки.

В решающем матче соперницей Андреевой будет победительница пары Арина Соболенко (Белоруссия, первый номер рейтинга WTA) — Мэдисон Киз (США, 5).

Победительница турнира в Индиан-Уэллсе получит тысячу рейтинговых очков и более $1,1 млн призовых.

Российская теннисистка вышла в 1/4 финала турнира в США
Спорт
Анна Блинкова

Андреева (11-я ракетка мира) в феврале выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае, став в 17 лет самой молодой чемпионкой соревнований этой серии.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
теннис WTA Мирра Андреева Ига Свёнтек
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Мирра Андреева связала свой хороший настрой с разгромом Рыбакиной в США
Спорт
Мирра Андреева выбыла из топ-10 рейтинга WTA
Спорт
Тарпищев сообщил, что 20 российских теннисистов могут сменить гражданство
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Мирра Андреева победила вторую ракетку мира в 1/2 финала в Индиан-УэллсеСпорт, 04:44
В двух аэропортах России временно ограничили полетыПолитика, 04:21
Sky News сообщил об ожидании Уиткоффом конца встречи Путина и ЛукашенкоПолитика, 03:51
Трамп посоветовал Украине не «задирать того, кто гораздо больше»Политика, 03:20
Новый премьер Канады вновь отверг возможность его страны войти в СШАПолитика, 02:55
Сенат США предотвратил шатдаунПолитика, 02:52
Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отправился к МКСОбщество, 02:15
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
В Одессе прогремели взрывыПолитика, 02:11
ФСБ включила «Правый сектор» в перечень террористических организацийПолитика, 02:04
Медведев предложил Британии засунуть идею о перемирии без условий в дыруПолитика, 01:40
Капитану столкнувшегося с танкером сухогруза предъявили обвинениеПолитика, 01:25
Не менее пяти беспилотников сбили над Воронежской областьюПолитика, 00:55
Трамп анонсировал больше подробностей о перемирии на УкраинеПолитика, 00:41
Город Черноморск в Одесской области оказался обесточенПолитика, 00:29