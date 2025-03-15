Мирра Андреева победила вторую ракетку мира в 1/2 финала в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка России Мирра Андреева обыграла польку Игу Свёнтек и вышла в финал турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.
17-летняя Андреева победила вторую ракетку мира со счетом 7:6 (1), 1:6, 6:3.
Счет в личных встреча у Андреевой и Свёнтек стал 2:1 в пользу россиянки.
В решающем матче соперницей Андреевой будет победительница пары Арина Соболенко (Белоруссия, первый номер рейтинга WTA) — Мэдисон Киз (США, 5).
Победительница турнира в Индиан-Уэллсе получит тысячу рейтинговых очков и более $1,1 млн призовых.
Андреева (11-я ракетка мира) в феврале выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае, став в 17 лет самой молодой чемпионкой соревнований этой серии.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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