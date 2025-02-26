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Российская теннисистка вышла в 1/4 финала турнира в США

Российская теннисистка Блинкова вышла в 1/4 финала турнира WTA в Остине
Анна Блинкова во втором круге в Остине разгромила немку Татьяну Марию
Анна Блинкова
Анна Блинкова (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images for MatchMaker)

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в 1/4 финала турнира категории WTA 250 в американском Остине.

Во втором круге 26-летняя Блинкова обыграла немку Татьяну Марию, 79-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:2.

Следующей соперницей Блинковой станет Джессика Пегула (США, 4-й номер рейтинга WTA) или Нурия Парризас-Диас (Испания, 107).

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Блинкова занимает 74-е место в мировом рейтинге, на ее счету есть один титул WTA в одиночном разряде.

Турнир в Остине завершится 2 марта. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Анна Блинкова
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