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Российская теннисистка вышла в 1/4 финала турнира в США
Российская теннисистка Блинкова вышла в 1/4 финала турнира WTA в Остине
Анна Блинкова во втором круге в Остине разгромила немку Татьяну Марию
Анна Блинкова
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в 1/4 финала турнира категории WTA 250 в американском Остине.
Во втором круге 26-летняя Блинкова обыграла немку Татьяну Марию, 79-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:2.
Следующей соперницей Блинковой станет Джессика Пегула (США, 4-й номер рейтинга WTA) или Нурия Парризас-Диас (Испания, 107).
Блинкова занимает 74-е место в мировом рейтинге, на ее счету есть один титул WTA в одиночном разряде.
Турнир в Остине завершится 2 марта. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.
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