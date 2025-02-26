Российская теннисистка Блинкова вышла в 1/4 финала турнира WTA в Остине

Российская теннисистка вышла в 1/4 финала турнира в США

Анна Блинкова во втором круге в Остине разгромила немку Татьяну Марию

Анна Блинкова (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images for MatchMaker)

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в 1/4 финала турнира категории WTA 250 в американском Остине.

Во втором круге 26-летняя Блинкова обыграла немку Татьяну Марию, 79-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:2.

Следующей соперницей Блинковой станет Джессика Пегула (США, 4-й номер рейтинга WTA) или Нурия Парризас-Диас (Испания, 107).

Блинкова занимает 74-е место в мировом рейтинге, на ее счету есть один титул WTA в одиночном разряде.

Турнир в Остине завершится 2 марта. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.