МОК не будет требовать осудить военную операцию для допуска на Олимпиаду

МОК не будет требовать осудить военную операцию для допуска на Олимпиаду

Реализацию условий допуска российских спортсменов до Игр в Париже исполком МОК обсудит на следующей неделе, сами условия допуска меняться не будут. Ранее глава ОКР допустил, что перед Играми МОК потребует осудить спецоперацию

Глава МОК Томас Бах (Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images for AB Inbev)

Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается менять условия допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Так ТАСС в пресс-службе МОК прокомментировали слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что российским спортсменам ради получения допуска необходимо будет осудить спецоперацию на Украине.

«Все принципы были установлены и опубликованы 8 декабря 2023 года. Они не будут изменены», — сказали в МОК.

Реализацию этих принципов исполком МОК обсудит на своем заседании на следующей неделе.

Следующий исполком МОК пройдет в Лозанне с 19 по 21 марта.

Накануне Поздняков заявил, что МОК может потребовать для допуска россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе осудить специальную военную операцию на Украине.

МОК ранее прямо не предъявлял требований об осуждении спецоперации для допуска к Играм. Тем не менее в феврале ОКР предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» МОК «может привести к нарушению российского законодательства».

8 декабря МОК сообщил о допуске россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связи с силовыми ведомствами.

Президент России Владимир Путин 14 декабря призвал внимательно проанализировать критерии МОК и принять взвешенное решение по Олимпиаде в Париже, если «условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную».