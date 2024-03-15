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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК не будет требовать осудить военную операцию для допуска на Олимпиаду

МОК не будет требовать осудить военную операцию для допуска на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Реализацию условий допуска российских спортсменов до Игр в Париже исполком МОК обсудит на следующей неделе, сами условия допуска меняться не будут. Ранее глава ОКР допустил, что перед Играми МОК потребует осудить спецоперацию
Глава МОК Томас Бах
Глава МОК Томас Бах (Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images for AB Inbev)

Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается менять условия допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Так ТАСС в пресс-службе МОК прокомментировали слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что российским спортсменам ради получения допуска необходимо будет осудить спецоперацию на Украине.

«Все принципы были установлены и опубликованы 8 декабря 2023 года. Они не будут изменены», — сказали в МОК.

Реализацию этих принципов исполком МОК обсудит на своем заседании на следующей неделе.

Следующий исполком МОК пройдет в Лозанне с 19 по 21 марта.

Накануне Поздняков заявил, что МОК может потребовать для допуска россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе осудить специальную военную операцию на Украине.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

МОК ранее прямо не предъявлял требований об осуждении спецоперации для допуска к Играм. Тем не менее в феврале ОКР предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» МОК «может привести к нарушению российского законодательства».

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8 декабря МОК сообщил о допуске россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связи с силовыми ведомствами.

Президент России Владимир Путин 14 декабря призвал внимательно проанализировать критерии МОК и принять взвешенное решение по Олимпиаде в Париже, если «условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
МОК Олимпиада-2024 Россия Станислав Поздняков Международный олимпийский комитет
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