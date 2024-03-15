МОК не будет требовать осудить военную операцию для допуска на Олимпиаду
Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается менять условия допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Так ТАСС в пресс-службе МОК прокомментировали слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что российским спортсменам ради получения допуска необходимо будет осудить спецоперацию на Украине.
«Все принципы были установлены и опубликованы 8 декабря 2023 года. Они не будут изменены», — сказали в МОК.
Реализацию этих принципов исполком МОК обсудит на своем заседании на следующей неделе.
Следующий исполком МОК пройдет в Лозанне с 19 по 21 марта.
Накануне Поздняков заявил, что МОК может потребовать для допуска россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе осудить специальную военную операцию на Украине.
МОК ранее прямо не предъявлял требований об осуждении спецоперации для допуска к Играм. Тем не менее в феврале ОКР предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» МОК «может привести к нарушению российского законодательства».
8 декабря МОК сообщил о допуске россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связи с силовыми ведомствами.
Президент России Владимир Путин 14 декабря призвал внимательно проанализировать критерии МОК и принять взвешенное решение по Олимпиаде в Париже, если «условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную».
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