Экс-футболист сборной России перешел в казахстанский клуб

Защитник Егор Сорокин, который в феврале покинул «Рубин», подписал контракт с «Елимаем»

Егор Сорокин (Фото: телеграм-канал ФК «Рубин»)

Российский защитник Егор Сорокин подписал контракт с «Елимаем». Об этом сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба.

Срок соглашения с 28-летним футболистом не уточняется.

Последним клубом Сорокина был казанский «Рубин», который расторг с ним контракт в феврале. В нынешнем сезоне защитник сыграл за казанцев лишь два матча в Кубке России.

Ранее Сорокин выступал за «Тосно», казахстанский «Актобе», «Нефтехимик» и «Краснодар».

В 2018 году Сорокин провел один матч в составе сборной России.

«Елимай» в двух турах чемпионата Казахстана набрал одно очко.