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Экс-футболист сборной России перешел в казахстанский клуб
Экс-футболист сборной России Егор Сорокин перешел в казахстанский «Елимай»
Защитник Егор Сорокин, который в феврале покинул «Рубин», подписал контракт с «Елимаем»
Егор Сорокин
Российский защитник Егор Сорокин подписал контракт с «Елимаем». Об этом сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба.
Срок соглашения с 28-летним футболистом не уточняется.
Последним клубом Сорокина был казанский «Рубин», который расторг с ним контракт в феврале. В нынешнем сезоне защитник сыграл за казанцев лишь два матча в Кубке России.
Ранее Сорокин выступал за «Тосно», казахстанский «Актобе», «Нефтехимик» и «Краснодар».
В 2018 году Сорокин провел один матч в составе сборной России.
«Елимай» в двух турах чемпионата Казахстана набрал одно очко.
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