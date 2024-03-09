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Клуб Юрана победил «Рубин» в матче чемпионата России

Гол Трошечкина принес «Пари НН» победу над «Рубином» в матче РПЛ
«Пари НН» одержал гостевую победу со счетом 1:0 благодаря голу Александра Трошечкина на пятой минуте
Мамаду Майга и Александр Трошечкин
Мамаду Майга и Александр Трошечкин (Фото: ФК «Пари НН»)

Футболисты «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0 обыграли казанский «Рубин» в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол забил Александр Трошечкин на пятой минуте.

«Пари НН» выиграл все четыре очных матча у казанского клуба.

Подопечные Сергея Юрана поднялись на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Рубин» расположился на седьмой строчке с 29 очками.

В 22-м туре «Пари НН» 30 марта в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», «Рубин» в тот же день примет грозненский «Ахмат». 21-й тур РПЛ был перенесен из-за выборов президента России.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Пари Нижний Новгород ФК Рубин Казань
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