Клуб Юрана победил «Рубин» в матче чемпионата России
Футболисты «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0 обыграли казанский «Рубин» в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол забил Александр Трошечкин на пятой минуте.
«Пари НН» выиграл все четыре очных матча у казанского клуба.
Подопечные Сергея Юрана поднялись на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Рубин» расположился на седьмой строчке с 29 очками.
В 22-м туре «Пари НН» 30 марта в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», «Рубин» в тот же день примет грозненский «Ахмат». 21-й тур РПЛ был перенесен из-за выборов президента России.
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