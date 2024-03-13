Экс-гендиректор «Спартака» назвал придуманным ДТП с Промесом

Евгений Мележиков предложил задавать вопросы об аресте Промеса его сменщику на посту гендиректора «Спартака» Олегу Малышеву. Он заявил, что в прошлом году не пустил Промеса с командой на сборы в ОАЭ «при меньших рисках»

Евгений Мележиков и Олег Малышев (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

ДТП с футболистом «Спартака» Квинси Промесом придумано, истинная причина задержания игрока — запрос Нидерландов, заявил изданию Metaratings бывший генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков. Так он прокомментировал новый арест Промеса в ОАЭ.

Мележиков предложил задавать вопросы об аресте Промеса его сменщику на посту гендиректора «Спартака» Олегу Малышеву. Он заявил, что в прошлом году не пустил Промеса с командой на сборы в ОАЭ «при меньших рисках».

«Сейчас мне нечего добавить. Жаль, что команда в ответственный период потеряла важного игрока. Самого Квинси тоже жаль, если всё так, как пишут. Я уверен теперь, что и ДТП придумано для того, чтобы выиграть время и отложить сенсацию. Скорее всего, истинная причина задержания — запрос Нидерландов», — сказал Мележиков.

В пресс-службе «Спартака» ранее в среду заявили, что «рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время».

В конце февраля после окончания сборов Промес не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком» на матч в Санкт-Петербург против «Зенита», он был задержан и доставлен в полицейский участок. Через день стало известно, что его отпустили из-под стражи и запретили покидать ОАЭ. Журналист Иван Карпов писал, что спартаковца задержали из-за оставления места ДТП, официально о причинах не сообщалось. Суд по этому делу должен был состоятся еще на прошлой неделе, но никаких данных о его результатах не было. Промес после суда вышел на свободу, но не смог вылететь в Москву. Вечером 13 марта Промес был вновь арестован, на этот раз по запросу Нидерландов.

Летом 2023 года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале 2023-го — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. Промес подал апелляции на оба приговора.