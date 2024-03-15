Махачев назвал следующего соперника не заслужившим титульного боя в UFC
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что его предполагаемый следующий соперник Дастин Порье не заслужил титульного боя, но других вариантов у него нет. Об этом россиянин заявил MMA Junkie.
Бой Махачева и Порье может пройти в июне.
«Я знаю, что Дастин не заслуживает титульного боя, но сейчас у нас нет другого выбора. Все заняты, а я хочу драться. Я хочу провести три боя в этом году. Я должен кого-нибудь вызвать, и Порье свободен. Он показал отличную бой и оформил красивый нокаут. Сейчас он свободен, здоров, и я попросил его провести бой в июне», — сказал Махачев.
Порье в начале марта победил француза Бенуа Сен-Дени нокаутом во втором раунде на турнире UFC 299.
Махачев сомневается, что другие претенденты на титул после апрельского турнира UFC 300 будут готовы к поединку в июне. В карде UFC 300 бой россиянина Армана Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры, который назывался претендентским, а также Джастина Гэтжи и Макса Холлоуэя. «Никто не будет готов. Мне все равно. Сейчас я здоров, тренируюсь каждый день, и мне нужен кто-то в соперники», — сказал Махачев.
На счету 32-летнего Махачева 25 побед и один проигрыш (в 2015 году). В последнем бою в октябре россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Он является лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории. В карьере 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений.
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