Махачев назвал следующего соперника не заслужившим титульного боя в UFC

Махачев: Порье не заслуживает титульного боя в UFC, но других вариантов нет

Российский чемпион UFC в легком весе заявил, что хочет провести три поединка в 2024 года, а Дастин Порье — единственный подходящий вариант

Ислам Махачев (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images)

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что его предполагаемый следующий соперник Дастин Порье не заслужил титульного боя, но других вариантов у него нет. Об этом россиянин заявил MMA Junkie.

Бой Махачева и Порье может пройти в июне.

«Я знаю, что Дастин не заслуживает титульного боя, но сейчас у нас нет другого выбора. Все заняты, а я хочу драться. Я хочу провести три боя в этом году. Я должен кого-нибудь вызвать, и Порье свободен. Он показал отличную бой и оформил красивый нокаут. Сейчас он свободен, здоров, и я попросил его провести бой в июне», — сказал Махачев.

Порье в начале марта победил француза Бенуа Сен-Дени нокаутом во втором раунде на турнире UFC 299.

Махачев сомневается, что другие претенденты на титул после апрельского турнира UFC 300 будут готовы к поединку в июне. В карде UFC 300 бой россиянина Армана Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры, который назывался претендентским, а также Джастина Гэтжи и Макса Холлоуэя. «Никто не будет готов. Мне все равно. Сейчас я здоров, тренируюсь каждый день, и мне нужен кто-то в соперники», — сказал Махачев.

На счету 32-летнего Махачева 25 побед и один проигрыш (в 2015 году). В последнем бою в октябре россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Он является лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории. В карьере 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений.