Ислам Махачев попросил главу UFC «скормить» ему нового соперника
Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев опубликовал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) совместную фотографию с главой промоушена Дэйной Уайтом и попросил назначить ему бой.
«Дэйна, я проголодался. Скорми мне кого-нибудь», — написал Махачев в комментарии.
В январе Махачев заявлял, что в следующем поединке 8 июня планирует встретиться с американцем Джастином Гэтжи, а в ноябре — с победителем поединка Чарльз Оливейра — Арман Царукян.
Махачев последние два боя провел против австралийца Александра Волкановски и оба выиграл.
Всего на счету 32-летнего россиянина 25 побед и один проигрыш (в 2015 году).
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