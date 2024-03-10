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Ислам Махачев попросил главу UFC «скормить» ему нового соперника

Ислам Махачев обратился к главе UFC с просьбой «скормить» ему кого-нибудь
Ислам Махачев последний бой провел в октябре, нокаутировав Александра Волкановски. Следующий поединок у него ожидается в июне с Джастином Гэтжи. Россиянин заявил, что хочет новых побед
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Paul Kane / Getty Images)

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев опубликовал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) совместную фотографию с главой промоушена Дэйной Уайтом и попросил назначить ему бой.

«Дэйна, я проголодался. Скорми мне кого-нибудь», — написал Махачев в комментарии.

В январе Махачев заявлял, что в следующем поединке 8 июня планирует встретиться с американцем Джастином Гэтжи, а в ноябре — с победителем поединка Чарльз Оливейра — Арман Царукян.

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Махачев последние два боя провел против австралийца Александра Волкановски и оба выиграл.

Всего на счету 32-летнего россиянина 25 побед и один проигрыш (в 2015 году).

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Теги
Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) UFC Ислам Махачев
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