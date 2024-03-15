«Россия не поможет». Что означает решение ОКР для нейтральных атлетов

Олимпийский комитет России (ОКР) не будет бойкотировать Игры в Париже. Также в организации отметили, что не будут поддерживать нейтральных спортсменов. Что говорят о решении ОКР — в материале «РБК Спорт»

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Олимпийский комитет России не будет бойкотировать Игры в Париже, но считает предъявляемые к российским спортсменам требования неприемлемыми и вряд ли будет снова обсуждать вопрос участия в Олимпиаде, заявил глава комитета Станислав Поздняков.

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр и мероприятий, мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на исключительно недискриминационных условиях. К сожалению, Париж‑2024 не может предоставить российским спортсменам равные условия, поэтому возникает вопрос о несправедливости таких условий», — сказал Поздняков.

Он также допустил, что МОК ужесточит требования к спортсменам и заставит их осуждать специальную военную операцию. В этом случае это может привести к нарушению действующего законодательства.

Помимо этого, глава ОКР отметил, что вопрос участия в Олимпиаде на исполкоме не рассматривался. «ОКР защищает интересы олимпийской команды России, нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие. Сомневаюсь, что мы будем еще обсуждать этот вопрос», — сказал Поздняков.

МОК в декабре допустил россиян на Игры в Париже на строгих условиях нейтрального статуса, которые в ОКР называли дискриминационными. В феврале ОКР предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» МОК «может привести к нарушению российского законодательства».

На Олимпиаде в Париже смогут выступить только спортсмены, допущенные международными федерациями и выполнившие требования квалификации, не поддерживавшие военную операцию на Украине и не имеющие контрактов с армией и спецслужбами.

Россиян допустили только в индивидуальных дисциплинах, перед Играми МОК обещал повторную проверку. В некоторых видах спорта, таких как гимнастика и плавание, многие лидеры сборной России сами отказались выступать на условиях МОК.

В декабре президент России Владимир Путин призвал Минспорт и Олимпийский комитет России проанализировать критерии МОК для участия в Играх в Париже.

Мнение экспертов

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы

«Мы понимаем, что МОК нас специально провоцирует на бойкот, чтобы потом на основании этого отстранить нас. Есть большая разница между бойкотом и отстранением. Например, та часть спортсменов, которая допущена, хотя неизвестно сколько их — может быть, допустили только одного спортсмена. Если мы устроим бойкот из-за одного спортсмена, потом нас забанят на четыре Олимпиады. Они ждут нашего бойкота. Тогда отменить решение на основании того, что мы бойкотируем, уже тяжело. Они будут собирать Исполкомы, голосования, а пока они просто приостановили временно, а наши приостановили членство. Это разные процедуры. Они с радостью воспримут, если мы сами бойкотируем. Мы и так отстранены, что нам бойкотировать? У нас пока и так никто никуда не едет. Тот, кто подталкивает МОК на нас давить, ждет, что произойдет наше отстранение, чтобы руками МОК убрать нас. Касательно нейтральных спортсменов, мы не имеем права как страна их никуда отправлять. Если мы будем участвовать в их судьбе, они перестанут быть нейтральными и их тут же никто никуда не допустит. Одно из условий, чтобы страна никак не поддерживала спортсмена. Поэтому наш президент и говорит, что спортсмен сам принимает решение — он готов тянуть это на себе или нет. Россия никак не поможет: ни юридически, ни финансово. МОК берет все на себя», — сказала Журова «РБК Спорт».

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону

«Если мы официально заявим, что мы бойкотируем Игры, то наша страна будет отстранена. Аргумент в качестве того, что мы не едем из-за неприемлемых условий МОК, — это справедливо. Так и есть. Формулировка совершенно объективна. Я считаю, что нашим спортсменам не нужно ехать на эти Игры. Если выработано общее мнение, что мы не едем командой на Олимпиаду, то все спортсмены не должны ехать. Те, кто едет, должны брать все риски на себя. Они будут подвержены репрессиям, террористическим актам в свой адрес — это очевидные вещи. Государство предупреждает заранее. Если сами хотят ехать, почему государство должно их поддерживать? Вероятность провокаций велика. Пусть рассчитывают сами на себя, а не на государство», — отметил Васильев в разговоре с «РБК Спорт».

Дмитрий Свищев, глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту

«Нужно понимать, что критерии отбора на Игры озвучены МОКом. Все говорят о какой-то анкете спортсменов, но при этом МОК оставляет за собой право снимать любого российского или белорусского спортсмена. Во-первых, сложнейшие психологические условия для спортсменов. Во-вторых, мы не знаем, какие вопросы будут в анкете. Если вопросы противоречат российскому законодательству, то я сомневаюсь, что они их подпишут. Я поддерживаю позицию Позднякова. На сегодняшний день это наиболее оптимальное решение», — сказал Свищев «РБК Спорт».

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Требования, которые выставляет МОК, несправедливы и ничем не обоснованы. Любой бойкот потом наказывается. Значит, принимается какое-то Соломоново решение. Это позиция по ОКР, но еще есть позиции Международных федераций, каждого спортсмена. Ответ на этот вопрос не может быть односложным», — отметила Роднина в беседе с «РБК Спорт».

Артур Далалоян, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике

«Выставленные условия нам не подходят. Мы не готовы участвовать в Играх на таких условиях. Нет, никакой обиды нет. Да, хотелось бы выступить. Я ставил перед собой цель пройти хотя бы еще одну Олимпиаду. Но если ситуация сложилась так… Все, что ни делается, — к лучшему», — цитирует Далалояна «Матч ТВ».

Светлана Ишмуратова, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону

«[Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе] в любом случае будут представлять не Россию — они будут представлять только самих себя. В их подготовке как людей и спортсменов, в их формировании в любом случае участвовали граждане России. Можно сказать, что вся страна участвовала, потому что там двух‑трех выделить нельзя. Мы живем в обществе, и общество нас окружает», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».