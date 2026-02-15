Конькобежка Кок опередила невесту Джейка Пола в борьбе за золото Игр
Голландская конькобежка Фемке Кок победила на дистанции 500 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Она завершила свой забег с результатом 36,49 секунды, установив новый олимпийский рекорд.
Второе место показала ее соотечественница, невеста блогера Джейка Пола Ютта Лердам (37,15), бронза досталась японке Михо Такаги (37,27).
Пятикратная чемпионка мира Кок впервые выиграла золото Олимпиады. Ранее в Италии она взяла серебро на дистанции 1000 м, уступив Лердам.
Из россиянок на Игры в нейтральном статусе приехали конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. 7 февраля Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м. Семенова примет участие в масс-старте 21 февраля.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
