Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 100 x 6,2 2 1,06 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 72 x 5,8 2 1,01 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,3 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,3 x 4,2 2 1,7 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,7 x 3,1 2 2,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,75 x 3,6 2 1,95 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Невеста блогера Джейка Пола выиграла золото Игр с олимпийским рекордом

Невеста Джейка Пола Ютта Лердам выиграла золото Олимпиады на дистанции 1000 м
Голландка Ютта Лердам победила на дистанции 1000 м. Серебро взяла ее соотечественница Фемке Кок, бронзу — японка Михо Такаги
Ютта Лердам
Ютта Лердам (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Голландская конькобежка Ютта Лердам победила на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Италии.

Лердам, вице-чемпионка Олимпиады-2022 на этой дистанции, выиграла с результатом 1 минута 12,31 секунды, установив олимпийский рекорд.

Серебро у голландки Фемке Кок (1.12,59), третьей стала победительница пекинских Игр в этой дисциплине японка Михо Такаги (1.13,95).

Лердам прилетела на Игры в Италию на частном самолете, украшенном оранжевыми вымпелами с олимпийскими кольцами и ее именем. В комментарии к посту с фотографиями из самолета жених конькобежки, блогер и боксер Джейк Пол написал: «Время блистать».

Лердам и Пол объявили о помолвке в марте 2025 года.

На счету Лердам семь золотых медалей чемпионатов мира и шесть — чемпионатов Европы.

Ранее в этом году Лердам летала на частном самолете и на этап Кубка мира в Германии.

