Невеста блогера Джейка Пола выиграла золото Игр с олимпийским рекордом

Невеста Джейка Пола Ютта Лердам выиграла золото Олимпиады на дистанции 1000 м

Голландка Ютта Лердам победила на дистанции 1000 м. Серебро взяла ее соотечественница Фемке Кок, бронзу — японка Михо Такаги

Ютта Лердам (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Голландская конькобежка Ютта Лердам победила на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Италии.

Лердам, вице-чемпионка Олимпиады-2022 на этой дистанции, выиграла с результатом 1 минута 12,31 секунды, установив олимпийский рекорд.

Серебро у голландки Фемке Кок (1.12,59), третьей стала победительница пекинских Игр в этой дисциплине японка Михо Такаги (1.13,95).

Лердам прилетела на Игры в Италию на частном самолете, украшенном оранжевыми вымпелами с олимпийскими кольцами и ее именем. В комментарии к посту с фотографиями из самолета жених конькобежки, блогер и боксер Джейк Пол написал: «Время блистать».

Лердам и Пол объявили о помолвке в марте 2025 года.

На счету Лердам семь золотых медалей чемпионатов мира и шесть — чемпионатов Европы.

Ранее в этом году Лердам летала на частном самолете и на этап Кубка мира в Германии.