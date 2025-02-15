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Фигурист Петр Гуменник завоевал золото в финале Гран-при России

Второе место занял Марк Кондратюк, третьим стал Евгений Семененко. Петр Гуменник набрал 314,54 балла, с таким результатом он был бы вторым на последнем чемпионате мира
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Фигурист Петр Гуменник завоевал золото в соревнованиях одиночников в финале Гран-при России, который проходит в Красноярске.

В сумме за короткую и произвольную программу 22-летний фигурист набрал 314,54 балла.

Второе место занял лидировавший после короткой программы Марк Кондратюк (294,06). Третьим стал Евгений Семененко (293,90). На четвертой строчке расположился действующий чемпион России Владислав Дикиджи (287,17).

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Гуменник на последнем чемпионате России был четвертым, Семененко — третьим, Кондратюк — пятым.

С такими баллами Гуменник завоевал бы серебро на последнем чемпионате мира и золото на чемпионате Европы.

Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях. В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. В каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где они будут выступать в нейтральном статусе, можно заявить по одному спортсмену (или по одной паре).

До 28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России должны подать список претендентов на нейтральный статус.

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фигурное катание Марк Кондратюк Владислав Дикиджи Евгений Семененко Петр Гуменник
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