Фигурист Петр Гуменник завоевал золото в финале Гран-при России

Второе место занял Марк Кондратюк, третьим стал Евгений Семененко. Петр Гуменник набрал 314,54 балла, с таким результатом он был бы вторым на последнем чемпионате мира

Петр Гуменник (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Фигурист Петр Гуменник завоевал золото в соревнованиях одиночников в финале Гран-при России, который проходит в Красноярске.

В сумме за короткую и произвольную программу 22-летний фигурист набрал 314,54 балла.

Второе место занял лидировавший после короткой программы Марк Кондратюк (294,06). Третьим стал Евгений Семененко (293,90). На четвертой строчке расположился действующий чемпион России Владислав Дикиджи (287,17).

Гуменник на последнем чемпионате России был четвертым, Семененко — третьим, Кондратюк — пятым.

С такими баллами Гуменник завоевал бы серебро на последнем чемпионате мира и золото на чемпионате Европы.

Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях. В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. В каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где они будут выступать в нейтральном статусе, можно заявить по одному спортсмену (или по одной паре).

До 28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России должны подать список претендентов на нейтральный статус.