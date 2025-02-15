Петросян уступила ученице Плющенко в короткой программе в финале Гран-при

Действующая чемпионка России упала с тройного акселя и показала только третий результат. Лидирует Софья Муравьева, на втором месте Алина Горбачева

Аделия Петросян (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Фигуристка Софья Муравьева выиграла короткую программу в соревнованиях одиночниц в финале Гран-при России, который проходит в Красноярске.

18-летняя ученица Евгения Плющенко получила за свой прокат 77,01 балла.

Второй результат показала Алина Горбачева (76,76), на третьей строчке расположилась действующая чемпионка России Аделия Петросян (75,91), которая упала с тройного акселя.

Произвольные программы фигуристки покажут 16 февраля.

Петросян в нынешнем сезоне выиграла чемпионат России (второй год подряд), два этапа Гран-при, чемпионат России по прыжкам.

Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях. В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. В каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где они будут выступать в нейтральном статусе, можно заявить по одному спортсмену (или по одной паре).

До 28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России должны подать список претендентов на нейтральный статус.