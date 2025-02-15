«Амур» сравнял счет за секунду до сирены, но все равно проиграл «Автомобилисту»

Аутсайдер КХЛ сравнял счет за секунду до сирены, но все равно проиграл

«Амур» уступил «Автомобилисту» со счетом 2:3 в овертайме, потерпев четвертое поражение подряд

Игроки «Амура» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Хабаровский «Амур» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:3 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (4-я минута), Кирилл Воробьев (37) и Брукс Мэйсек (63). У проигравших отличились Алекс Бродхерст (17) и Илья Талалуев (60), сравнявший счет за секунду до сирены.

Ранее в нынешнем сезоне «Амур» дважды проиграл «Автомобилисту» (2:3, 4:5).

«Автомобилист» набрал 73 очка в 54 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Амур», который потерпел четвертое поражение подряд, с 33 очками в 55 встречах расположился на 11-й строчке.

В следующем матче «Автомобилист» 17 февраля в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Амур» в тот же день примет челябинский «Трактор».