Клуб Ротенберга первым в сезоне КХЛ забросил соперникам 200 шайб

СКА обыграл аутсайдера лиги «Барыс» со счетом 5:2. У команд одинаковое количество пропущенных голов, но петербуржцы с большим отрывом лидируют по заброшенным шайбам

Главный тренер СКА Роман Ротенберг (справа) (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА стал первым клубом КХЛ, который в этом сезоне преодолел отметку 200 заброшенных шайб.

СКА обыграл в Астане «Барыс» со счетом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

Юбилейной для петербуржцев стала шайба Михаила Григоренко на 25-й минуте.

Всего СКА в этом сезоне забросил 202 шайбы, пропустил 168 (столько же, сколько аутсайдер лиги «Барыс») и занимает пятое место в Западной конференции.

Второй по числу голов в КХЛ — лидер Восточной конференции челябинский «Трактор».