 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб Ротенберга первым в сезоне КХЛ забросил соперникам 200 шайб

СКА Романа Ротенберга первым в сезоне забросил соперникам 200 шайб
СКА обыграл аутсайдера лиги «Барыс» со счетом 5:2. У команд одинаковое количество пропущенных голов, но петербуржцы с большим отрывом лидируют по заброшенным шайбам
Главный тренер СКА Роман Ротенберг (справа)
Главный тренер СКА Роман Ротенберг (справа) (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА стал первым клубом КХЛ, который в этом сезоне преодолел отметку 200 заброшенных шайб.

СКА обыграл в Астане «Барыс» со счетом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

Юбилейной для петербуржцев стала шайба Михаила Григоренко на 25-й минуте.

Всего СКА в этом сезоне забросил 202 шайбы, пропустил 168 (столько же, сколько аутсайдер лиги «Барыс») и занимает пятое место в Западной конференции.

Второй по числу голов в КХЛ — лидер Восточной конференции челябинский «Трактор».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Песков назвал очень важным разговор Путина и Трампа

Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть 660 тыс. рублей. Инструкция

В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Роман Ротенберг
Материалы по теме
«Лада» проиграла десятый матч подряд в КХЛ
Спорт
Вратари подрались во время рукопожатия после матча КХЛ из-за «личного»
Спорт
Стал известен второй участник плей-офф КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 18:04
Глава Пентагона назвал предметом переговоров объем помощи Киеву в будущемПолитика, 20:37
Клуб Ротенберга первым в сезоне КХЛ забросил соперникам 200 шайбСпорт, 20:36
Атомный авианосец «Гарри Трумэн» столкнулся с торговым судномПолитика, 20:32
Что происходило в обменниках Москвы после звонка Трампа ПутинуИнвестиции, 20:28
Песков сообщил, что Путин и Трамп встретятся лично раньше обмена визитамиПолитика, 20:19
RMC Sport узнал об угрозе Катара прекратить финансирование ПСЖСпорт, 20:18
«На волне эйфории»: что будет с рублем после разговора Путина и ТрампаИнвестиции, 20:17
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 20:07
Зеленский в два раза снизил требования по числу нужных Киеву миротворцевПолитика, 20:03
Как конспиролог и ВИЧ-диссидент стал новым министром здравоохранения СШАПолитика, 19:59
Топ-5 причин, почему стоит купить Jaecoo J8Авто, 19:49
Путин объявил благодарность дочери Кадырова КаринеПолитика, 19:47
Каких членов нового правительства Трампа утвердил сенатПолитика, 19:38
В Средиземном море зафиксировали след рекордного по энергии нейтриноОбщество, 19:38