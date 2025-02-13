Клуб Ротенберга первым в сезоне КХЛ забросил соперникам 200 шайб
Петербургский СКА стал первым клубом КХЛ, который в этом сезоне преодолел отметку 200 заброшенных шайб.
СКА обыграл в Астане «Барыс» со счетом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).
Юбилейной для петербуржцев стала шайба Михаила Григоренко на 25-й минуте.
Всего СКА в этом сезоне забросил 202 шайбы, пропустил 168 (столько же, сколько аутсайдер лиги «Барыс») и занимает пятое место в Западной конференции.
Второй по числу голов в КХЛ — лидер Восточной конференции челябинский «Трактор».
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