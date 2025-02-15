Фигуристы Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец в финале Гран-при России

Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец в финале Гран-при России

Второе место занимают Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, на третьей строчке расположились Екатерина Миронова и Евгений Устенко

Василиса Кагановская и Максим Некрасов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли ритм-танец в финале Гран-при России, который проходит в Красноярске.

Фигуристы получили за прокат 81,52 балла.

Вторыми идут Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (80,41), третьими — Екатерина Миронова и Евгений Устенко (79,80).

Произвольный танцы фигуристы покажут 16 февраля.

Финал Гран-при по различным причинам пропускают все призеры последнего чемпионата России в танцах на льду — Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин и Ирина Хавронина / Девид Нарижный.

Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях. В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. В каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где они будут выступать в нейтральном статусе, можно заявить по одному спортсмену (или по одной паре).

До 28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России должны подать список претендентов на нейтральный статус.