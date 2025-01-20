Три ведущих дуэта в танцах на льду не поедут на финал Гран-при России
Танцевальные дуэты Александра Степанова / Иван Букин и Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, занявшие первое и второе места на последнем чемпионате России, не поедут на финал Гран-при России в Красноярск, сообщают «Спорт-Экспресс» и «Матч ТВ» со ссылкой на источники.
Также турнир пропустят бронзовые призеры чемпионата России Ирина Хавронина и Девид Нарижный. Их тренер Денис Самохин сообщил «Матч ТВ», что Нарижному требуется операция и сезон для пары закончен.
Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе и тренер двух дуэтов Александр Жулин сообщили телеканалу, что пока ничего сказать по поводу отказа спортсменов не могут.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФФККР.
Финал Гран-при пройдет с 14 по 16 февраля. В конце февраля федерация должна назвать список спортсменов на квалификационный турнир на Олимпиаду, в котором у россиян будет по одной квоте в каждой дисциплине.
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