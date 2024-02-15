В Корее рекомендовали уволить Клинсманна из сборной из-за Кубка Азии

В Корее рекомендовали уволить Клинсманна из сборной из-за неудачи в Кубке Азии

Сборная Южной Кореи проиграла в полуфинале Кубка Азии иорданцам, а перед игрой в команде случилась потасовка между лидерами. Решение об отставке немецкого специалиста примет исполком KFA

Юрген Клинсман (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Комитет по национальной сборной Корейской футбольной ассоциации (KFA) рекомендовал уволить главного тренера Юргена Клинсманна по итогам выступления команды на Кубке Азии в Катаре. Об этом сообщает Yonhap.

Клинсманн участвовал в заседании по видеосвязи из США. Решение об отставке будет принимать исполком KFA.

«По ряду причин мы пришли к выводу, что Клинсманн больше не сможет демонстрировать свое лидерство на посту главного тренера сборной», — сказал технический директор KFA Хванбо Гван.

Корейцы 6 февраля уступили в полуфинале Иордании со счетом 0:2.

The Sun писала, что накануне проигранного полуфинала лидер корейской сборной Сон Хын Мин вывихнул палец в потасовке с игроком ПСЖ Ли Кан Ином во время командного ужина. Футболиста «Тоттенхэма» не устроило, что молодые игроки решили уйти с ужина пораньше ради игры в пинг-понг.

Клинсманн, чемпион мира 1990 года, ранее возглавлял сборные Германии и США, а также «Герту» и «Баварию».

Победителем Кубка Азии стала сборная Катара.