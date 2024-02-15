Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА
Мужская сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Российская команда располагается между Катаром (37), победившим на домашнем Кубке Азии, и чемпионом Кубка африканских наций Кот-д'Ивуаром (39).
Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года играет только товарищеские матчи из-за отстранения. Последнюю игру россияне провели с кубинцами 20 ноября и победили 8:0.
Следующие матчи сборная России проведет с сербами (21 марта) и парагвайцами (25 марта), игры пройдут в Москве.
УЕФА и ФИФА ранее заявляли, что санкции к российским командам останутся в силе до окончания военной операции на Украине.
В топ-10 рейтинга ФИФА, который возглавляют аргентинцы, изменений не произошло.
Катарцы 10 февраля победили Иорданию в финале Кубка Азии, после чего поднялись на 21 строчку в рейтинге.
Кот-д'Ивуар 12 февраля обыграл Нигерию в домашнем Кубке африканских наций и взлетел в рейтинге на 10 позиций.
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