Сборная России по футболу проведет матч с Парагваем в Москве 25 марта

Сборная России по футболу проведет матч с Парагваем в Москве

Встреча состоится 25 марта на стадионе «Динамо». Там же четырьмя днями ранее сборная России примет команду Сербии

Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Парагвая 25 марта. Об этом сообщается на сайте РФС.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

21 марта на том же стадионе сборная России встретится с командой Сербии.

Парагвай занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Сборная России сейчас отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.

В своем последнем матче, который прошел в ноябре, подопечные Валерия Карпина разгромили команду Кубы со счетом 8:0.