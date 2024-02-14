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Сборная России по футболу проведет матч с Парагваем в Москве

Сборная России по футболу проведет матч с Парагваем в Москве 25 марта
Встреча состоится 25 марта на стадионе «Динамо». Там же четырьмя днями ранее сборная России примет команду Сербии
Фото: rfs.ru
Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Парагвая 25 марта. Об этом сообщается на сайте РФС.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

21 марта на том же стадионе сборная России встретится с командой Сербии.

Парагвай занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА.

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Футбол сборная России по футболу Парагвай
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