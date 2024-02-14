Сборная России по футболу проведет матч с Парагваем в Москве
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Парагвая 25 марта. Об этом сообщается на сайте РФС.
Встреча состоится в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
21 марта на том же стадионе сборная России встретится с командой Сербии.
Парагвай занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА.
Сборная России сейчас отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.
В своем последнем матче, который прошел в ноябре, подопечные Валерия Карпина разгромили команду Кубы со счетом 8:0.
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