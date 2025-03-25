Блаттера и Платини снова оправдали по делу о коррупции
Швейцарский суд оправдал бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции. Об этом сообщает France24.
Бывшие чиновники были оправданы во второй раз по обвинениям в мошенничестве, подделке документов, нецелевом управлении и незаконном присвоении более $2 млн из средств ФИФА в 2011 году.
Прокуратура обвинила Блаттера и Платини в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн) в пользу экс-главы УЕФА. Суд первой инстанции в 2022 году их оправдал, признав версию «джентльменского соглашения» о выплате достоверной.
Апелляция прокуратуры рассматривалась в чрезвычайной апелляционной палате Швейцарского уголовного суда в Муттенце. Прокуратура запрашивала для бывших функционеров 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно.
Расследование было начато еще в 2015 году и привело к отставке Блаттера с поста президента ФИФА.
Блаттер занимал пост президента ФИФА с 1998 года. В феврале 2016 года преемником Блаттера стал Джанни Инфантино. После ухода и ФИФА Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на шесть лет и восемь месяцев.
Платини занимал пост главы УЕФА с 2007 по 2015 год. Осенью 2015 года он был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности, однако позднее этот срок сократили до четырех лет. Отстранение 89-летнего Блаттера и 69-летнего Платини уже истекло.
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