«Спартак» проиграл третий подряд матч в КХЛ
Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Максим Денежкин (36-я минута), Ник Меркли (37) и Стефан Да Коста (59). У проигравших дубль сделал Адам Ружичка (35, 53).
«Спартак» проиграл третий матч подряд, «Автомобилист» победил четвертый раз кряду.
«Спартак» набрал 57 очков в 44 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 56 очками в 44 играх расположился на пятой строчке на Востоке.
В следующем матче «Спартак» 17 января примет китайский «Куньлунь», «Автомобилист» в тот же день в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым».
Другие результаты дня:
«Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 Б;
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:0;
«Витязь» (Московская область) — «Сочи» — 2:1 ОТ.
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