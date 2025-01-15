 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Спартак» проиграл третий подряд матч в КХЛ

«Спартак» уступил «Автомобилисту», проиграв третий подряд матч в КХЛ
Московский клуб дома уступил «Автомобилисту» со счетом 2:3, пропустив решающую шайбу на 59-й минуте
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Максим Денежкин (36-я минута), Ник Меркли (37) и Стефан Да Коста (59). У проигравших дубль сделал Адам Ружичка (35, 53).

«Спартак» проиграл третий матч подряд, «Автомобилист» победил четвертый раз кряду.

«Спартак» второй раз за месяц проиграл ЦСКА в КХЛ
Спорт
Фото:Официальный сайт ПХК ЦСКА

«Спартак» набрал 57 очков в 44 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 56 очками в 44 играх расположился на пятой строчке на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 17 января примет китайский «Куньлунь», «Автомобилист» в тот же день в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Другие результаты дня:

«Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 Б;

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:0;

«Витязь» (Московская область) — «Сочи» — 2:1 ОТ.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V

«Газпром» планирует массовые сокращения

В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Автомобилист
Материалы по теме
Канадский форвард «Салавата Юлаева» сделал третий за месяц хет-трик в КХЛ
Спорт
Клуб КХЛ расторг контракт с хоккеистом по дисциплинарным основаниям
Спорт
Уехавшего в США игрока СКА на Матче звезд КХЛ заменит 19-летний Демидов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 106,1 (-0,15) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 102,81 (-0,63) Инвестиции, 17:55
В бассейне в Германии хлором отравились 18 человекОбщество, 22:32
Премьер Катара объявил о прекращении огня в секторе Газа с 19 январяПолитика, 22:30
Трамп заявил, что добьется мира на Ближнем Востоке через силуПолитика, 22:26
Волонтеры рассказали, как отравились при очистке от мазута пляжейОбщество, 22:14
В РКН ответили на предложение проверять возраст клиентов маркетплейсовОбщество, 22:04
ЦАХАЛ объявила о подготовке к приему освобожденных из Газы заложниковПолитика, 21:54
SCMP узнал об отказе дочери Трампа и ее мужа переехать в Белый домПолитика, 21:49
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Спартак» проиграл третий подряд матч в КХЛСпорт, 21:48
Большунов из-за болезни пропустит первый старт на этапе КР в КазаниСпорт, 21:42
NYT оценила эффект от закрытия «экономической артерии» на УкраинеПолитика, 21:32
Гладков сообщил о повреждениях при обстреле села ТишанкаПолитика, 21:31
Губернатор рассказал об эффективности дрона с оптоволоконной связьюПолитика, 21:28
Кандидат в госсекретари США заявил, что «у Киева кончаются украинцы»Политика, 20:54
В Будапеште рассказали о планах Орбана на день инаугурации ТрампаПолитика, 20:48