«Спартак» уступил «Автомобилисту», проиграв третий подряд матч в КХЛ

«Спартак» проиграл третий подряд матч в КХЛ

Московский клуб дома уступил «Автомобилисту» со счетом 2:3, пропустив решающую шайбу на 59-й минуте

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Максим Денежкин (36-я минута), Ник Меркли (37) и Стефан Да Коста (59). У проигравших дубль сделал Адам Ружичка (35, 53).

«Спартак» проиграл третий матч подряд, «Автомобилист» победил четвертый раз кряду.

«Спартак» набрал 57 очков в 44 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 56 очками в 44 играх расположился на пятой строчке на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 17 января примет китайский «Куньлунь», «Автомобилист» в тот же день в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Другие результаты дня:

«Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 Б;

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:0;

«Витязь» (Московская область) — «Сочи» — 2:1 ОТ.