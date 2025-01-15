Третий за месяц хет-трик Ливо принес «Салавату Юлаеву» победу над «Нефтехимиком»

Канадский форвард «Салавата Юлаева» сделал третий за месяц хет-трик в КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:0, Джош Ливо стал первым игроком уфимского клуба в истории КХЛ, забросившим 30 шайб за один регулярный чемпионат

Джош Ливо (Фото: телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»)

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хет-трик сделал Джош Ливо (23, 32, 45-я минуты), также отличились Скотт Уилсон (5) и Александр Хмелевски (31).

Голкипер уфимцев Семен Вязовой третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

На счету Ливо уже 51 (31+20) очко в 40 матчах, канадец является лучшим снайпером и бомбардиром нынешнего чемпионата КХЛ. У него это уже третий хет-трик за месяц.

Также Ливо стал первым игроком «Салавата Юлаева» в истории КХЛ, забросившим 30 шайб за один регулярный чемпионат. Предыдущий рекорд (29 шайб) делили Патрик Торесен и Алексей Терещенко.

«Салават Юлаев» набрал 60 очков в 44 матчах и поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» с 40 очками в 45 встречах расположился на десятой строчке.

В следующем матче «Салават Юлаев» 17 января примет екатеринбургский «Автомобилист», «Нефтехимик» в тот же день дома сыграет с челябинским «Трактором».