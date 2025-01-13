«Спартак» второй раз за месяц проиграл ЦСКА в КХЛ
«Спартак» уступил ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Игра на арене ЦСКА завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).
У армейцев дубль оформил Максим Мамин (1-я и 41-я минуты), еще по голу на счету Егора Фатеева (31) и Дениса Гурьянова (58).
У «Спартака» шайбы забросили Ансель Галимов (25) и Александр Беляев (32).
ЦСКА прервал серию из четырех поражений, у «Спартака» второй проигрыш подряд.
Команды в пятый раз встречались в этом сезоне. Первые три встречи остались за «Спартаком», а последние две (в том числе 19 декабря, 5:4 ОТ) — за армейцами.
В параллельном матче ярославский «Локомотив» в овертайме победил петербургский СКА со счетом 4:3.
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