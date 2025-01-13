«Спартак» второй раз за месяц проиграл ЦСКА в чемпионате КХЛ

«Спартак» второй раз за месяц проиграл ЦСКА в КХЛ

Матч завершился со счетом 4:2, у армейцев дубль оформил Максим Мамин. ЦСКА прервал серию из четырех поражений

Фото: Официальный сайт ПХК ЦСКА

«Спартак» уступил ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра на арене ЦСКА завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

У армейцев дубль оформил Максим Мамин (1-я и 41-я минуты), еще по голу на счету Егора Фатеева (31) и Дениса Гурьянова (58).

У «Спартака» шайбы забросили Ансель Галимов (25) и Александр Беляев (32).

ЦСКА прервал серию из четырех поражений, у «Спартака» второй проигрыш подряд.

Команды в пятый раз встречались в этом сезоне. Первые три встречи остались за «Спартаком», а последние две (в том числе 19 декабря, 5:4 ОТ) — за армейцами.

В параллельном матче ярославский «Локомотив» в овертайме победил петербургский СКА со счетом 4:3.