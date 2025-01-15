Бывший муж назвал тяжелую болезнь причиной смерти дзюдоистки Барановой в 33 года

Бывший муж назвал причину смерти российской самбистки в 33 года

Призер чемпионатов России по самбо Ольга Баранова умерла на 34-м году жизни после тяжелой болезни. Ранее в Тверской федерации дзюдо сообщали, что спортсменка скончалась в результате несчастного случая

Фото: Личный архив Ольги Барановой

Призер чемпионатов России по самбо, дзюдоистка Ольга Баранова (Фадеева) умерла после тяжелой болезни, сообщил ТАСС ее бывший муж Михаил Фадеев.

Накануне в Тверской федерации дзюдо рассказали, что 33-летняя Баранова скончалась в результате несчастного случая.

«Она скончалась после тяжелой болезни. Ребенок, конечно, останется со мной», — сказал Фадеев.

Баранова несколько лет назад завершила спортивную карьеру, работала тренером в фитнес-клубах в Твери и воспитывала дочь.

Прощание с ней состоится 16 января в Твери в храме Святого Пантелеимона.

Баранова была победительницей Кубка мира по самбо 2014 года, выигрывала серебро (2013) и бронзу (2015) чемпионатов России. В дзюдо она становилась бронзовым призером первенства России среди кадетов (2007) и первенства России среди юниоров (2010), серебряным призером Всероссийской юниорской спартакиады (2010).