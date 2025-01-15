Бывший муж назвал причину смерти российской самбистки в 33 года
Призер чемпионатов России по самбо, дзюдоистка Ольга Баранова (Фадеева) умерла после тяжелой болезни, сообщил ТАСС ее бывший муж Михаил Фадеев.
Накануне в Тверской федерации дзюдо рассказали, что 33-летняя Баранова скончалась в результате несчастного случая.
«Она скончалась после тяжелой болезни. Ребенок, конечно, останется со мной», — сказал Фадеев.
Баранова несколько лет назад завершила спортивную карьеру, работала тренером в фитнес-клубах в Твери и воспитывала дочь.
Прощание с ней состоится 16 января в Твери в храме Святого Пантелеимона.
Баранова была победительницей Кубка мира по самбо 2014 года, выигрывала серебро (2013) и бронзу (2015) чемпионатов России. В дзюдо она становилась бронзовым призером первенства России среди кадетов (2007) и первенства России среди юниоров (2010), серебряным призером Всероссийской юниорской спартакиады (2010).
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