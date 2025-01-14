Призер чемпионатов России по самбо погибла в 33 года
Призер чемпионатов России по самбо, дзюдоистка Ольга Баранова (Фадеева) погибла на 34-м году жизни. Об этом сообщается на странице Тверской федерации дзюдо во «ВКонтакте».
«Тверское дзюдо понесло невосполнимую потерю. Скоропостижно ушла из жизни уроженка города Торжка, известная дзюдоистка, талантливая спортсменка Ольга Баранова», — говорится в сообщении.
Причиной ее смерти стал несчастный случай. «Мы не имеем права разглашать, что конкретно случилось, без согласия родственников. Она давно уже не являлась спортсменкой, Ольга завершила карьеру и, по нашей информации, работала тренером по фитнесу», — рассказали ТАСС в Тверской федерации дзюдо.
Прощание с ней состоится 16 января в Твери в храме Святого Пантелеимона.
Баранова была победительницей Кубка мира по самбо 2014 года, выигрывала серебро (2013) и бронзу (2015) чемпионатов России. В дзюдо она становилась бронзовым призером первенства России среди кадетов (2007) и первенства России среди юниоров (2010), серебряным призером Всероссийской юниорской спартакиады (2010).
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