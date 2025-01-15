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Шестая ракетка мира проиграл во втором круге Australian Open

Шестая ракетка мира Рууд проиграл Меншику во втором круге Australian Open
Норвежец Каспер Рууд неожиданно уступил 19-летнему чеху Якубу Меншику — 2:6, 6:3, 1:6, 4:6
Каспер Рууд
Каспер Рууд (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Норвежский теннисист Каспер Рууд, шестая ракетка мира, завершил выступления на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», уже во втором круге.

26-летний норвежец, посеянный на турнире под шестым номером, уступил 19-летнему чеху Якубу Меншику, 48-й ракетке мира, со счетом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

Следующим соперником Меншика, который впервые вышел в третий круг на Australian Open, будет победитель пары Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

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В мужской сетке Рууд пока самый высокий сеяный, завершивший выступления на турнире. Из топ-10 в первом круге проиграли Андрей Рублев (Россия) и Григор Димитров (Болгария). У женщин во втором круге вылетала пятая ракетка мира, олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде Чжэн Циньвэнь (Китай).

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Каспер Рууд
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