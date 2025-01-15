Шестая ракетка мира проиграл во втором круге Australian Open
Норвежский теннисист Каспер Рууд, шестая ракетка мира, завершил выступления на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», уже во втором круге.
26-летний норвежец, посеянный на турнире под шестым номером, уступил 19-летнему чеху Якубу Меншику, 48-й ракетке мира, со счетом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.
Следующим соперником Меншика, который впервые вышел в третий круг на Australian Open, будет победитель пары Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
В мужской сетке Рууд пока самый высокий сеяный, завершивший выступления на турнире. Из топ-10 в первом круге проиграли Андрей Рублев (Россия) и Григор Димитров (Болгария). У женщин во втором круге вылетала пятая ракетка мира, олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде Чжэн Циньвэнь (Китай).
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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