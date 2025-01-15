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Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Джокович повторил шутку Медведева про «деньги и девушек» после победы над Фарией
Сербский теннисист над после победы над 21-летним португальцем Жайме Фарией на Australian Open сказал, что с таким хорошим уровнем игры новое поколение ждет отличная жизнь
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович процитировал россиянина Даниила Медведева после победы во втором круге Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Накануне Медведев после трудной победы над 23-летним Касидитом Самреем из Таиланда, 418-й ракеткой мира, пошутил, что, если его соперник будет и дальше играть на таком же уровне, «его жизнь может быть хорошей: деньги, девушки, казино».

«Как мудро сказал мистер Медведев, если будущее поколение будет играть таким образом, то у них будет все: деньги, девушки, казино. Мне очень понравилась эта фраза, я должен был ее повторить», — сказал Джокович в послематчевом интервью на корте.

Даниил Медведев фразой про «деньги и девушек» похвалил 418-ю ракетку мира
Спорт
Даниил Медведев

Джокович во втором круге Australian Open победил 21-летнего португальца Жайме Фарию, 125-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Следующим соперником 37-летнего серба будет чех Томаш Махач (26-й номер посева).

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

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теннис Australian Open Новак Джокович Даниил Медведев
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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