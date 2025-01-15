Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Сербский теннисист Новак Джокович процитировал россиянина Даниила Медведева после победы во втором круге Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Накануне Медведев после трудной победы над 23-летним Касидитом Самреем из Таиланда, 418-й ракеткой мира, пошутил, что, если его соперник будет и дальше играть на таком же уровне, «его жизнь может быть хорошей: деньги, девушки, казино».
«Как мудро сказал мистер Медведев, если будущее поколение будет играть таким образом, то у них будет все: деньги, девушки, казино. Мне очень понравилась эта фраза, я должен был ее повторить», — сказал Джокович в послематчевом интервью на корте.
Джокович во втором круге Australian Open победил 21-летнего португальца Жайме Фарию, 125-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.
Следующим соперником 37-летнего серба будет чех Томаш Махач (26-й номер посева).
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов