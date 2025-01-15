Джокович повторил шутку Медведева про «деньги и девушек» после победы над Фарией

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Сербский теннисист над после победы над 21-летним португальцем Жайме Фарией на Australian Open сказал, что с таким хорошим уровнем игры новое поколение ждет отличная жизнь

Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович процитировал россиянина Даниила Медведева после победы во втором круге Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Накануне Медведев после трудной победы над 23-летним Касидитом Самреем из Таиланда, 418-й ракеткой мира, пошутил, что, если его соперник будет и дальше играть на таком же уровне, «его жизнь может быть хорошей: деньги, девушки, казино».

«Как мудро сказал мистер Медведев, если будущее поколение будет играть таким образом, то у них будет все: деньги, девушки, казино. Мне очень понравилась эта фраза, я должен был ее повторить», — сказал Джокович в послематчевом интервью на корте.

Джокович во втором круге Australian Open победил 21-летнего португальца Жайме Фарию, 125-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Следующим соперником 37-летнего серба будет чех Томаш Махач (26-й номер посева).

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.