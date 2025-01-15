Седьмая ракетка России обыграла восьмую во втором круге Australian Open

Павлюченкова победила Потапову и вышла в третий круг Australian Open

Анастасия Павлюченкова в трех сетах победила Анастасию Потапову. Ее следующей соперницей станет немка Лаура Зигемунд

Анастасия Павлюченкова (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге 33-летняя Павлюченкова, посеянная на турнире под 27-м номером, обыграла 23-летнюю соотечественницу Анастасию Потапову со счетом 7:6 (7:2), 2:6, 6:2.

Следующей соперницей Павлюченковой будет немка Лаура Зигемунд.

Павлюченкова занимает 32-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на ее счету 12 титулов на турнирах WTA. На Australian Open она трижды доходила до 1/4 финала (2017, 2019, 2020).

Потапова считается 36-й ракеткой мира (восьмая из россиянок). На Australian Open она не проходила дальше третьего круга.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.