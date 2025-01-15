Седьмая ракетка России обыграла восьмую во втором круге Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Во втором круге 33-летняя Павлюченкова, посеянная на турнире под 27-м номером, обыграла 23-летнюю соотечественницу Анастасию Потапову со счетом 7:6 (7:2), 2:6, 6:2.
Следующей соперницей Павлюченковой будет немка Лаура Зигемунд.
Павлюченкова занимает 32-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на ее счету 12 титулов на турнирах WTA. На Australian Open она трижды доходила до 1/4 финала (2017, 2019, 2020).
Потапова считается 36-й ракеткой мира (восьмая из россиянок). На Australian Open она не проходила дальше третьего круга.
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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