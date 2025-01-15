Головин рассказал, где планирует завершить карьеру футболиста

Полузащитник «Монако» и сборной России рассказал, что скучает по родине и собирается рано или поздно вернуться в страну

Александр Головин (Фото: Elyxandro Cegarra / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал в интервью журналу «Футбол», что завершать футбольную карьеру планирует в России.

«Завершать карьеру я буду точно в России, это 100%. Я в любом случае хочу поиграть в России, вернуться в нашу страну, потому что в любом случае очень скучаю по ней», — сказал 28-летний Головин.

По словам Головина, как бы ему ни было хорошо в Монако, в любом случае он скучает по «своей стране и нашему менталитету». «И доигрывать — не знаю сколько, тяжело загадывать — точно буду в России», — добавил Головин.

На вопрос, может ли он себя в России представить в майке еще какого-нибудь клуба, кроме ЦСКА, Головин ответил: «Сейчас сложно сказать. Я знаю, что не получится представить себя в «Спартаке», в спартаковской футболке. Это точно. Но в каком-то другом клубе — я думаю, что да».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. С тех пор он провел за команду 223 матча, забил 33 гола и сделал 40 результативных передач. Контракт полузащитника сборной России с «Монако» действует до июня 2029 года.