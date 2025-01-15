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Россиянка Шнайдер впервые в карьере вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка во втором круге в двух сетах обыграла австралийку Айлу Томлянович — 6:4, 7:5
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге 20-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под 12-м номером, победила австралийку Айлу Томлянович, 114-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 7:5.

Следующей соперницей Шнайдер будет победительница пары Хэрриет Дарт (Великобритания) — Донна Векич (Хорватия).

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На Australian Open Шнайдер впервые в карьере вышла в третий круг.

Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге, на ее счету четыре титула на турнирах WTA. На Олимпиаде в Париже Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебро в парном разряде.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Диана Шнайдер
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