Россиянка Шнайдер впервые в карьере вышла в третий круг Australian Open
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Во втором круге 20-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под 12-м номером, победила австралийку Айлу Томлянович, 114-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 7:5.
Следующей соперницей Шнайдер будет победительница пары Хэрриет Дарт (Великобритания) — Донна Векич (Хорватия).
На Australian Open Шнайдер впервые в карьере вышла в третий круг.
Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге, на ее счету четыре титула на турнирах WTA. На Олимпиаде в Париже Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебро в парном разряде.
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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