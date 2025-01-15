Джокович стал рекордсменом по числу матчей на турнирах «Большого шлема»
Седьмая ракетка мира Новак Джокович установил рекорд по количеству матчей в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема».
Сербский теннисист провел матч второго круга Australian Open, победив португальца Жайме Фарии. Игра стала для Джоковича 430-й в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема». Серб обошел по этому показателю швейцарского теннисиста Роджера Федерера, на счету которого 429 матчей, а третьей по числу игр является американка Серена Уильямс (423).
37-летний Джокович делит с австралийской теннисисткой Маргарет Корт рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 24. Australian Open выиграл десять раз, «Ролан Гаррос» — три, «Уимблдон» — семь, US Open — четыре. В последней версии рейтинга ATP он занимает седьмое место.
Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема», который проходит с 12 по 26 января в Мельбурне на харде. Призовой фонд турнира составляет $59,8 млн. У женщин действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко (1), а среди мужчин — итальянец Янник Синнер.
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