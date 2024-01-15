 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Турции освободили обвиненного в поддержке ЦАХАЛ израильского футболиста

В Турции освободили футболиста Йехезкеля после жеста в поддержку Израиля
Сагива Йехезкеля задержали после матча, в котором он продемонстрировал повязку с надписью, посвященной ста дням с начала конфликта Израиля и ХАМАС. Футболист вернется на родину
Сагив Йехезкель
Сагив Йехезкель (Фото: Depo photos / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Турецкий суд отпустил полузащитника сборной Израиля Сагива Йехезкеля, который был задержан по обвинению в разжигании ненависти после демонстрации повязки с датой начала конфликта с ХАМАС во время матча «Антальяспор» — «Трабзонспор». Об этом сообщает Hurriyet.

Haaretz со ссылкой на МИД Израиля сообщает, что футболист вернется на родину. Ранее МИД заявлял, что пытается добиться освобождения 28-летнего игрока по дипломатическим каналам.

Йехезкель 14 января, празднуя гол, показал на повязку на запястье, на которой была нарисована звезда Давида, а также написаны дата 7 октября и слова «сто дней». Его заподозрили в поддержке бомбардировок сектора Газа, обвинили в разжигании ненависти и вражды и задержали, а клуб исключил его из состава.

Футболист заявил, что не пытался разжечь вражду, напротив, хотел бы завершения конфликта.

Израильского игрока задержали в Турции по подозрению в поддержке ЦАХАЛ
Спорт
Сагив Йехезкель

Йехезкель выступал за «Антальяспор» с сентября, на его счету также восемь матчей за сборную Израиля.

Израильская сторона заявляет, что в заложниках у ХАМАС остаются еще 136 граждан страны. Подконтрольный ХАМАС Минздрав сектора Газа в понедельник сообщил, что число жертв боевых действий в палестинском эксклаве выросло до 24 100, еще более 60,8 тыс. человек пострадали.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Израиль Турция
Материалы по теме
Война Израиля и ХАМАС. Главное
Политика
В Израиле обвинили федерацию хоккея в антисемитизме за отстранение от ЧМ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 14:43
Задержанной в Казахстане бурятской журналистке разрешили покинуть страну Политика, 14:39
В Турции решили наказать еще одного футболиста за поддержку Израиля Спорт, 14:37
Аналитики подсчитали, что 5 млрд человек в мире обеднели с 2019 года Экономика, 14:32
Путин поручил до 1 марта разработать механизм страхования средств на ИИС Инвестиции, 14:31
Пять ключевых IТ-специалистов: кто нужен работодателю и в чем подвох Pro, 14:31
Из-за взрыва и пожара в цеху в Баку пострадали более 20 человек Общество, 14:24
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Польша пригласила немецкие войска фразой «добро пожаловать» Политика, 14:18
В Дагестане из-за морозов провели рейды по поиску незаконных майнеров Крипто, 14:17
В Турции освободили обвиненного в поддержке ЦАХАЛ израильского футболиста Спорт, 14:09
ЦБ раскритиковал практику банков по ограничению выдач льготной ипотеки Финансы, 14:07
Аксенов объявил об увольнении министра и наказании других чиновников Общество, 13:55
Белгородский университет подтвердил повреждение здания при обстреле Политика, 13:50
Газпромбанк профинансирует проект группы К1 на Сахалине Пресс-релиз, 13:45