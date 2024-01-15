В Турции освободили обвиненного в поддержке ЦАХАЛ израильского футболиста

В Турции освободили футболиста Йехезкеля после жеста в поддержку Израиля

Сагива Йехезкеля задержали после матча, в котором он продемонстрировал повязку с надписью, посвященной ста дням с начала конфликта Израиля и ХАМАС. Футболист вернется на родину

Сагив Йехезкель (Фото: Depo photos / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Турецкий суд отпустил полузащитника сборной Израиля Сагива Йехезкеля, который был задержан по обвинению в разжигании ненависти после демонстрации повязки с датой начала конфликта с ХАМАС во время матча «Антальяспор» — «Трабзонспор». Об этом сообщает Hurriyet.

Haaretz со ссылкой на МИД Израиля сообщает, что футболист вернется на родину. Ранее МИД заявлял, что пытается добиться освобождения 28-летнего игрока по дипломатическим каналам.

Йехезкель 14 января, празднуя гол, показал на повязку на запястье, на которой была нарисована звезда Давида, а также написаны дата 7 октября и слова «сто дней». Его заподозрили в поддержке бомбардировок сектора Газа, обвинили в разжигании ненависти и вражды и задержали, а клуб исключил его из состава.

Футболист заявил, что не пытался разжечь вражду, напротив, хотел бы завершения конфликта.

Йехезкель выступал за «Антальяспор» с сентября, на его счету также восемь матчей за сборную Израиля.

Израильская сторона заявляет, что в заложниках у ХАМАС остаются еще 136 граждан страны. Подконтрольный ХАМАС Минздрав сектора Газа в понедельник сообщил, что число жертв боевых действий в палестинском эксклаве выросло до 24 100, еще более 60,8 тыс. человек пострадали.