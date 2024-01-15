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Израильского игрока задержали в Турции по подозрению в поддержке ЦАХАЛ

Израильского футболиста Йехезкеля задержали в Турции за поддержку ЦАХАЛ
Сагива Йехезкеля исключили из состава «Антальяспора» и задержали по обвинению в разжигании ненависти за повязку с датой начала конфликта с ХАМАС. Футболист заявил, что не поддерживает войну. В Израиле обвинили Турцию в лицемерии
Сагив Йехезкель
Сагив Йехезкель (Фото: Depo photos / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Израильского полузащитника «Антальяспора» Сагива Йехезкеля задержали в Турции за демонстрацию повязки с датой начала конфликта с ХАМАС во время матча чемпионата страны с «Трабзонспором», пишет Hurriyet.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч написал в соцсети X, что против 28-летнего игрока возбудили дело по обвинению в публичном разжигании ненависти и вражды. «Антальяспор» исключил игрока из состава.

На 68-й минуте матча (1:1), который прошел 14 января, Йехезкель, празднуя забитый гол, показал на повязку на левом запястье с датой 7 октября, когда началось нападение ХАМАС на Израиль, надписью «100 дней» и звездой Давида.

В Турции расценили этот жест как поддержку бомбардировок Газы израильской армией (ЦАХАЛ) (в результате которых, по данным местного минздрава, погибли более 20 тыс. человек), а в Израиле — как поддержку остающимся в заложниках жителям страны.

Футболист заявил, что не пытался кого-либо спровоцировать или разжечь ненависть. «Я не тот человек, который поддерживает войну. В конце концов, это израильские солдаты находятся в заложниках в Газе», - отметил Йехезкель.

МИД Израиля пытается по дипломатическим каналам добиться освобождения Йехезхеля, пишет Haaretz.

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Сагив Йехезкель

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Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил в X, что задержание Йехезкеля является проявлением лицемерия со стороны Турции, которая выступила как «исполнительный орган» ХАМАС.

Йехезкель сыграл восемь матчей за сборную Израиля. В «Антальяспор» он перешел в сентябре, его контракт  рассчитан до лета 2026 года.

По последним данным израильской стороны, ХАМАС все еще удерживает 136 заложников.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Турция Израиль
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